4個月兵役抽中陸戰隊！22歲天兵報到當天睡過頭　乾脆回家下場慘了

▲桃園李姓男子當兵報到當天竟睡過頭，趕到營區後又進不去，只好作罷返家，遭法官判刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名22歲李姓男子2023年收到兵單，並且抽種海軍陸戰隊，並於同年底收到「陸戰隊常備役軍事訓練徵集令」，應在指定時間前往屏東龍泉海軍陸戰隊新兵訓練中心報到，但報到當天，李男卻睡過頭，自行前往營區時卻又聯絡不上營區，因而作罷返家。李男事後遭到單位函送，法院審理後，依妨害兵役治罪條例第四條第五款之妨害徵集罪判處3個月徒刑，得易科罰金。

根據判決，李男22歲屬役齡男子，且也接受了兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集等徵兵處理程序，並於2023年12月7日收到通知，他應於同年月27日上午8時40分治桃園高鐵站集合，前往屏東龍泉海軍陸戰隊新兵訓練中心報到。然而，李男在報到當天卻未到，也未在入營期限5日內報到，因而遭到單位函送偵辦。

偵訊時，李男坦承他知道自己應該前往報到，但當天他睡過頭，於是他自行前往營區，也實際到達營區外面，但他進不去也沒有辦法聯絡屏東營區的人，因此作罷折返回台中住處，後續也沒有在像營區陳報。

檢方認為，李男並非因不可抗力的天災或因病才導致未能參加徵集，即使睡過頭，也應該可以在自行到場後去得有關單位的證明，李男的辯詞實在有違常理，因此將他依妨害兵役治罪條例第4條第5款之意圖避免常備兵之徵集，而應受徵集，無故逾入營期限5日罪起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

案經桃園地院審理，李男有服兵役的義務，明知應受徵集，竟無故未依規定報到，不僅害國家對於兵役事務的有效管理，且破壞徵兵制度執行的公平性，也損及了潛在的國防兵力，實屬不該，最終將他依法判刑3個月，得易科罰金。全案可上訴。