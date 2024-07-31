台南歇業桌遊館暗藏「目賊仔」賭場　警破門攻堅逮80人

記者林東良／台南報導

台南市中西區民生路上一家「桌遊館」歇業許久，竟暗藏俗稱「目賊仔」職業性賭場，市警二分局近期接獲賭場情資，隨即進行多日蒐證，伺時機成熟，30日中午持搜索票，破門攻堅查緝，當場查獲賭場負責人、工作人員及賭客共計80人，並查扣賭資、賭具、籌碼、點鈔機、監視器等證物，全案依賭博罪嫌送辦。

▲台南市警方破獲俗稱「目賊仔」的職業性賭場，查獲賭場負責人、工作人員及賭客共計80人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警二分局於日前接獲線報，在歇業的「桌遊館」內暗藏流動賭場，經組專案小組多日探訪及蒐證，發現該處平時正門深鎖無人出入，但後方狹小巷弄內則有人男女進出，並有把風人員在場巡視，而唯一出入之後門卻加裝4道門鎖，明顯躲避警察上門查緝。

專案小組成員30日發現賭客陸續進入後，下午2時許由二分局偵查隊隊長周志遠偕同保安警察大隊霹靂小組一舉攻入，多名賭客正把玩俗稱「目賊仔」賭博，渾然不知警察已在身後。

現場查扣賭資新台幣19萬餘元、籌碼一批、點鈔機、賭具、監視器等證物，全案將朱姓負責人等3人，依刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，另楊姓賭客等77人則依社會秩序維護法進行裁處。

市警二分局表示，絕不容許有易衍生及破壞社會秩序之職業賭場存在，將持續查訪社區內暗藏之不法活動，並針對職業賭場等易為幫派經營、圍事之場所，持續運用各項勤務及結合「第三方警政」等積極作為來掃蕩殆盡，確維治安環境，共同打造最怡居生活城市。