樊振東奪金！　中國「桌球銷量大漲」…衡陽老家成長200%

▲樊振東奪金。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球選手樊振東4日在巴黎奧運桌球男單決賽中，以4比1打敗瑞典選手莫雷加德，奪下奪金，也替中國達成五連霸。相關數據指出，樊振東的奪金也帶動中國桌球市場的銷量，近期網購平台上的桌球相關搜尋量，較上季成長超出4倍。

綜合陸媒報導，相關數據指出，樊振東老家衡陽市的乒球拍周邊銷售量較去年同期「成長200%」，廣東省廣州市的桌球用品銷售也穩居全中國前三。相關消息，讓大陸網友直呼，「憑一己之力帶動家鄉桌球氣氛，這件事只有『全村希望』樊振東能做到！」

▲樊振東4比1成功衛冕。（圖／路透社，上同）

樊振東在巴黎奧運男單決賽中，對上瑞典選手莫雷加德（Truls Möregårdh），第一局就處於劣勢，以7比11敗給對手；第二局開始找回狀態，連續拿下4局，最終以4比1的大比分擊敗對手，奪得金牌。

公開資料顯示，樊振東1997年1月22日出生於廣東省廣州市，是湖南省祁東縣人，父母是普通工人，小學時，因成為桌球隊員能減免部分學費，父母讓其開始接觸桌球。樊振東是繼鄧亞萍、馬龍後，桌球史上僅有的3位集奧運、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、中國全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」選手。

▲樊振東小檔案。（圖／ETtoday製／ITTF）