紅燈5秒還硬闖！高雄三寶擊落2騎士　網友怒轟：想殺人嗎？

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名駕駛7月31日下午3時許開車行經高雄市小港區宏平路與大鵬路口，路口亮起紅燈，他緩緩停下車，不料5秒鐘後，左後方一輛轎車竟直接闖紅燈衝過路口，與左右兩側綠燈通行的2台機車直接撞上，2名機車騎士噴飛摔落地面，駕駛將行車記錄器PO上網，讓網友大罵，「紅燈還要闖，是想殺人嗎？」

▲轎車闖紅燈擊落2台機車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

小港分局表示，高雄市小港區宏平路與大鵬路口7月31日下午3時許發生一起交通事故，鄞姓男子（22歲）駕駛自小客車，沿宏平路內側快車道西向東行駛，行經該處時因闖越紅燈，與另兩台機車駕駛曾男（39歲）、林姓男子（23歲）發生碰撞。

▲轎車闖紅燈擊落2台機車。（圖／翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

撞擊後，曾男與林男受有輕微擦傷，立即送往小港醫院接受治療，幸好並無大礙。肇事的3名駕駛經過酒測後，結果均顯示無酒駕情事。目前，詳細的肇事原因尚待警方進一步釐清。

一名目擊車禍過程的駕駛將行車記錄器畫面PO上網路，網友大罵「紅燈還要闖，是想殺人嗎？」、「這是謀殺吧？」、「沒看到紅燈嗎？色盲也能上路」，紛紛指責轎車闖紅燈的行為。

小港警分局呼籲，民眾行車時應嚴格遵守交通規則，尤其進入路口時，務必遵守交通號誌，並要隨時注意車前及四周的狀況，採取減速慢行、停車觀察、聆聽周遭聲音等安全駕駛行為，以避免類似的事故再度發生。