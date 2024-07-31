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年薪350萬、收租學霸「找微肉女友」　全場見條件搖頭：妹子不愛

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO擁有高學歷與高收入，無奈卻找不到對象。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「這樣的男生條件，女生接受嗎？」一名男網友透露，他頂尖大學碩博士畢業，目前年薪約350萬，ETF定存650萬，且還有房子收租，希望找一個住在雙北、好相處的女友，身高158至168公分、體重微肉等。文章曝光後，網友搖頭直呼「只寫收入、學歷、動產不動產...可能只吸引得到需要錢的女生！」

一名男網友在Dcard自曝，他目前年薪約300至350萬，並且擁有優秀的學歷，頂尖大學碩博士畢業，身高體重分別為175公分、68公斤，沒有轎車，平時都騎機車代步。

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此外，原PO定存ETF約650萬，但其中50萬為自有資金，600萬則為借款，「一年平均賺20萬上」，還有幾間房子在收租，一年收60萬，然而他幾乎沒有存款。

如今原PO開出理想伴侶條件，身高158-168公分、體重適中或微肉，年齡比他小，個性好相處，生活圈在雙北，因此好奇拋問「這樣會標準太高嗎？」

底下網友熱議，「一個月願意花多少在女方身上，這樣講比較吸引人」、「不是針對你，像這樣的男生如果沒有對象，那很可能是因為文中沒有列出的其他條件...都不太好」、「不如養個寵物陪伴」、「你只寫收入、學歷、動產不動產，其他重點都沒寫到是？可能只吸引得到需要錢的女生」、「這樣都找不到會不會是臉或是個性上的問題呢」、「興趣？愛好？休閒娛樂？其他加分項目？只有列出錢的介紹，感覺像是娶外籍」。

有網友還認真列出擇偶關鍵6大點，「這些好像是附加條件，真正的主要條件是：1.照片（外型外觀）、2.怎不買個汽車？（因為妹子不愛機車/公車）、3.長度硬度寬度、4.是不是爸寶媽寶、5.爸媽跟女友掉海先救誰、6.個人個性如何、不然只講錢財的話，很多沒什麼學歷的土財主勝過你的財產」。

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