男呼麻後大鬧航班！脫衣「求跟空姐愛愛」　機長緊急降落抓人

Chaos on US Flight 2101: Passenger goes on ‘violent’ rampage https://t.co/xPoF61tumr — Thomas Bernard (@tdbnz123) August 1, 2024

記者葉睿涵／編譯

美國一名來自紐澤西的男子因吸食過量大麻，在飛機上鬧事，還要求空姐與他發生性行為，導致美國航空公司一架飛往達拉斯的航班被迫緊急降落猶他州。目前，這名男子已在鹽湖城落地後被捕。

據《紐約郵報》報導，7月18日，美航的2101航班在西雅圖起飛不久後，來自紐澤西的26歲男乘客加普科（Eric Nicholas Gapco）就開始「不守規矩」，不僅脫下襯衫，開始抽電子煙，還對一名空姐大喊大叫，要求對方與他發生性行為。

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從現場混亂的畫面可見，加普科赤裸著胸膛，大喊「我很清醒」，並拒絕就座。最終，空服員使用手銬將他控制住，機長則決定緊急降落鹽湖城，而這名男子也在飛機落地後被當地警方逮捕。

據聯邦官員稱，這名乘客在飛行期間多次試圖打開飛機艙門，還在飛行途中試圖遞給另一名乘客一袋不明藥物，不過他否認自己曾吸食任何非法毒品，僅承認登機前曾抽過「大約10根大麻」。

加普科在鹽湖城國際機場被捕後，打破了一扇玻璃門，並向一名官員吐口水。檢察官表示，加普科在被捕期間一直表現得非常好鬥，也對醫務人員和警察態度惡劣。目前，美國聯邦調查局鹽湖城外勤辦公室和鹽湖城警察局正對此案展開調查。