跟著BenQ大娛樂家Fun大工作效能　擴大遊戲新體驗

▲經典恐怖動作遊戲《女鬼橋 開魂路》的遊戲製作人吳秉育，分享如何打造出讓玩家提升遊戲沉浸感受的祕訣，同時還能Fun大工作效能，擴大遊戲新體驗。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

喜歡玩遊戲的你絕對不陌生，大宇資訊2022年改編自電影《女鬼橋》廣受好評的經典恐怖動作遊戲《女鬼橋 開魂路》，正是出自於遊戲製作人吳秉育的作品。對於能製作出這麼廣受好評和備受喜愛的作品有什麼小撇步？吳秉育說，「我們團隊花很多時間先去查恐怖遊戲類之中，我們的玩家喜歡什麼，然後也會思考我們團隊喜歡的恐怖遊戲元素又有哪些，這中間會做非常多的討論，也會激盪出許多火花。再來進入遊戲玩家的試玩也是很重要的環節，我們會看玩家們的反饋，還有觀察他們體驗時的表情。當然很重要的，我們有時候也會看他到底在遊戲中死了多少次，這個時候就會知道，我們的遊戲對於玩家來說是不是困難的，或者可能是會讓他感到沮喪的遊玩體驗，接著再一步步去做修正。」

▲改編自電影《女鬼橋》廣受好評和備受喜愛的經典恐怖動作遊戲《女鬼橋 開魂路》，就是遊戲製作人吳秉育的作品。（圖／記者姜國輝攝，下同）

總是站在玩家立場，期望讓玩家有最佳的遊戲體驗，因此對於玩家可能使用的設備，也是製作時會關注和考量的重點。吳秉育提到，「當然我們的遊戲在不同玩家與不一樣的設備上，盡可能的涵蓋了大家所會使用的範圍，讓大多的玩家朋友都能輕鬆來體驗我們的遊戲，但是像一些遊戲的美術設計上，合適的設備可以把我們所安排的細節，更好的表現出來；對我們玩家來說，也會看到我們美術團隊特別精心打造出來的細節，讓他們有更好的遊玩體驗。好的配備，對於像是光影、小地方的巧思，都會在最高的配備裡面呈現的淋漓盡致。」

▲吳秉育提到好的設備可以讓遊戲體驗在細節上，表現得更加淋漓盡致，更好的沉浸在遊戲當中。

而作為遊戲製作人，對遊戲的愛絕對不能少，在吳秉育心中帶給他啟蒙的經典遊戲又是什麼呢？吳秉育開心的與我們分享，「我玩了滿多惡靈古堡，還有絕命異次元，這些遊戲都帶給我一些恐怖遊戲的養分，這些靈感在女鬼橋裡面有時候也會跑出來，而透過經典遊戲所帶來的養分，再去塑造出獨特並具有風格的作品。像女鬼橋一代、二代的彩蛋真的非常多，這都是我們為玩家精心準備的。」

▲透過USB-C跨界擴充底座，雙訊源輕鬆整合，無論是工作、娛樂一鍵切換就搞定。

對於在家處理工作時的硬體設備，和家中小朋友想要玩遊戲時又是如何能輕鬆兼顧？吳秉育說，「我覺得最方便就是平台的切換。在家裡小朋友有時候會打Roblox，而我有時要處理工作，像是共用螢幕的話，我可以使用筆電訊號完成我的工作項目；而當我處理完工作，小朋友要玩他的Roblox，我就可以很快的一鍵切換成電腦，非常方便。」

▲透過遙控器可以更有效率進行音量等選項的調整。

不管是工作或是玩遊戲，作為遊戲製作人和爸爸兩個角色的切換，在周邊設備的選擇和使用上也很有一套。吳秉育分享道，「玩遊戲有時候一入迷就會花太長的時間，但大家別忘提醒自己和孩子，要讓眼睛能得到充分的休息，同時如果能再加上適當和充足的光源，對玩家的眼睛守護會更加全面。還有像是如果有遙控器可以使用，對玩家來說也是更加方便的，一些玩家在玩恐怖遊戲的時候，一面玩會覺得有點怕怕的，他可能就會想要把聲音關掉，那如果有遙控器可以操作，他就可以更快速關掉或做音量的調整，我覺得這是相當體貼玩家的一部分。」BenQ大娛樂家致力為消費者帶來最佳的遊戲感受，跟著BenQ大娛樂家一起進入電玩世界，Fun大遊戲新體驗。