去年國旅破2億人次創新高　出國恢復疫情前7成「每人消費6萬元」

▲觀光署公布2023年台灣旅遊狀況調查，突破2億人次，為歷史新高。（圖／記者羅志華攝）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署今（1日）公布2023年台灣旅遊（國旅）狀況調查結果，2023年國人國內旅遊突破2億旅次，創歷年新高，其中一日遊比率超過7成，利用周末或周日最多，而國人出國恢復到疫情前、2019年的7成，每人消費超過6萬元。

該調查報告指出，2023年12歲以上國人國旅總共2億675萬旅次，較2022年1億6856萬旅次增加22.66%，並較疫情前、2019年1億6928旅次增加22.13%。2023年國人至少從事1次國旅的比率為9成，較2022年的8成8增加，但較2019年9成1略減。

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調查報告顯示，2023年國旅以周末或周日最多，但利用「平常日」出遊並住宿旅館的比率20.2%最高。國旅一日遊比率超過7成，平均每人國旅次數9.79次，高於2022年8.04次、2019年7.99次，選擇在生活圈周邊區域旅遊比率超過6成，較2022年的6成4減少，較2019年的5成6為高。

國旅支出的部分，觀光署指出，每人每次平均旅遊支出為2396元；當中有過夜且有住宿，每人每次平均旅遊支出為5779元，無過夜當日來回者平均每人每次平均旅遊支出為1229元。推估2023年國旅總支出為4954億元，較2022年成長26.90%，較2019年成長26.15%。

出國部分，觀光署表示，去年國人出國達到1180萬旅次，恢復至疫情前2019年的7成，平均消費支出6萬481元，較2019年的4萬7802元，增加2成7，旅遊總支出為7134億元。到訪東北亞居多且較2019年增加，東南亞也增加、大陸港澳減少。出國方式團體比率2成5，個人為7成5。

觀光署企劃組長吳潔萍說，國內鐵公路網絡方便，疫情期間區域性的一日遊增加，跨境旅遊減少，還有旅館房價等綜合因素都影響到國旅，因此未來也推出不同的特殊遊程，讓遊客多停留。

觀光署表示，以活動捲動觀光，透過多元特色活動行銷宣傳，並透過帶狀活動及夜間經濟，結合各地亮點活動，擴大行銷宣傳，串聯行銷吸引遊客至各縣市旅遊，讓遊客多待一晚、多留一會、多花一些，增加活動經濟效益。