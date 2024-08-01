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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

踢爆陸資非法滲透帷幕牆營造業！　吳宗憲轟：「抗中保台」只是口號

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳宗憲今（1日）召開記者會，揭露大樓帷幕牆營造產業現今遭陸資非法滲透，陸資未登記、逃關稅以及低價搶標的行為，導致相關產業中超過10萬勞工的權益被嚴重侵害。其中一間北京江河公司董事長劉載望還身兼中國大陸政協委員，任由該集團入侵台灣、攻城掠地如入無人之境，政府是這樣抗中保台嗎？

▲▼國民黨立委吳宗憲 召開 保護本土產業 拒絕陸資非法入侵 記者會 台灣區帷幕牆工程專業營造同業公會副理事長汪俊宏 鄭義懷律師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲召開「保護本土產業 拒絕陸資非法入侵」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲指出目前帷幕牆產業內存在三大亂象，第一，中國大陸廠商削價競爭，衝擊本土勞動市場；第二，陸商使用劣質帷幕牆，可能造成安全隱憂；第三，政府單位無視檢舉，放任陸資大量入侵。吳宗憲表示，公會也曾經針對從中國大陸違法進口材料於108年提出具體事證向調查局檢舉，卻未獲相關單位慎重查辦而草草結案。

▲▼國民黨立委吳宗憲 召開 保護本土產業 拒絕陸資非法入侵 記者會 台灣區帷幕牆工程專業營造同業公會副理事長汪俊宏 鄭義懷律師。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲表示，帷幕牆工程是《營造業法》所規定須由專業營造業者承攬的項目，除了美觀目的，更重要的是為大樓抵擋各種災害，在不同天候下確保維持大樓的外觀及安全性；因此，舉凡樓高超過50公尺的大樓，都有進行帷幕牆工程的必要。然而，如今這項重要的大樓外牆工程正面臨中國大陸廠商違法削價競爭。吳宗憲說，這些廠商許多都未依法辦理登記，以海外分公司的名義在台灣用約1/2的價格傾銷劣質帷幕牆。

立委牛煦庭表示，財政部關務署在108年時就已經發現這當中的問題，還發新聞稿聲稱已經加強查緝中國大陸帷幕牆進口，以維護公平競爭環境，但時至今日仍然有洗產地的違法行為發生。牛煦庭也說，台灣帷幕牆相關產業的上、中、下游產業鏈完整，年產值粗估達500億元，整體直接從業人員近10萬人，違法進口衝擊到的人數將超過20萬人。

台灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會副理事長汪俊宏表示，向三星營造及宏昇營造承攬高雄凹仔底複合商業大樓及承攬某大建設公司北投案大樓的北京江河公司，依其2023年報揭露之在建工程就近700案，超過台灣一整年的工程量。況且，北京江河集團董事長劉載望還身兼中國大陸政協委員，任由該集團入侵台灣、攻城掠地如入無人之境，政府是這樣抗中保台嗎？

帷幕牆公會鄭藝懷律師表示，江河公司為陸資，加上來台投資事業屬於營造業，並非《兩岸人民關係條例》的開放項目，所以依法主管機關經濟部投審會是不能通過江河公司的審查。而若是檢調單位再不積極偵辦陸資以「外資的國王新衣」繞道第三地的脫法行為，恐怕形成破窗效應；更進一步的，國安單位都應該更嚴正注意為何中國大陸的公司要繞道新加坡進來台灣？有無可能涉及洗錢？這些問題都應該嚴肅以對。

▲▼國民黨立委吳宗憲 召開 保護本土產業 拒絕陸資非法入侵 記者會 台灣區帷幕牆工程專業營造同業公會副理事長汪俊宏 鄭義懷律師。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲表示，不管是陸資來台，還是從中國大陸輸入物品，我國均有嚴謹規範：若大陸地區人民要來台投資，依《大陸地區人民來臺投資許可辦法》，不論投資金額多寡，都要跟經濟部所屬單位申請，且投資營業項目必須符合「正面表列」的項目才能申請；而輸入物品，亦須向所屬國貿局備查，並需符合准許輸入之項目。

「政府表面高喊要抗中保台，背地裡放任陸資透過第三地違規轉運進口材料，讓陸資違法侵害本土產業」吳宗憲批評，並要求執政黨正視問題，拿出實際行動保護我國產業和勞工，杜絕一切非法進口的帷幕牆材料，不要只會喊抗中保台當作口號，真的遭到中國大陸資本違法滲透時卻漠視、縱容。

而在此過程中是否有官員、報關行從中掩護等舞弊行為？吳宗憲重申，身為民意代表會持續追蹤、關注帷幕牆產業和從業者的權益，勢必要對政府加強監督，為本土產業與勞工討回公道。
 

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