水氣一天比一天少！午後降雨熱區曝　2地高溫飆破36度

▲天氣炎熱，午後仍有短暫雷陣雨發生機會，較限縮於山區。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續炎熱，氣象專家林得恩指出，今（1日）起至周末假日，天氣屬於單調穩定，水氣一天比一天減少，午後降雨範圍縮小，強度也會減弱。天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，大台北及中南部高溫36度或以上，午後仍有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，較縮限於山區附近。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日起至周末假日，環境仍是受微弱西南風主導，天氣屬於單調的穩定型態。白天各地多為大晴天，高溫炎熱，最高溫可以上探32至35度。

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林得恩說，另一方面，午後仍有局部的短暫雷陣雨發生機會，但隨著環境的水氣一天比一天減少，隨後幾天午後的降雨範圍也會縮小，降雨強度也會跟著減弱。

▲水氣一天比一天減少，天午後的降雨範圍也會縮小 。（圖／翻攝林老師氣象站）

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天至周末台灣為西南風環境，各地氣溫炎熱，普遍高溫約32至35度，而大台北盆地區、中南部內陸及東部峽谷將逐漸有36度或以上高溫連日出現機會。

林孝儒指出，迎風面中南部通常有機會受西南風及海陸風交互作用影響，容易有對流消長，早晚帶來短暫陣雨機會，近期環境水氣不是特別多，西南風也不強，雨勢通常不大。

他說，白天受熱力作用影響，午後仍有熱對流發展帶來短暫雷陣雨機會，但對流發展區域將隨副高勢力的增強，較縮限於山區附近，強度也更為減弱，天氣會越來越穩定。若前往山區、溪谷區還是要留意午後的天氣變化可能，注意安全。