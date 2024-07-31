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大陸 大陸焦點 特派現場

包養情婦10幾年不回家！人夫突中風命危　妻「考慮5分鐘」火速拔管

（示意圖／Pexels）

▲面對10幾年來不聞不問的中風尪，元配毫無留戀的決定拔管。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名38歲男子與妻子結婚不久後便出軌，包養情婦超過10年不曾回家，對妻子也完全不聞不問。近日他突然出現腦幹出血情況，當時情婦馬上將他送醫，經過一番搶救後，醫生準備向家屬解釋病況，卻發現小三早已逃得無影無蹤，這時妻子出現，在聽完醫師說明後，只花了5分鐘就語氣平靜的說決定拔管，放棄對丈夫的治療。

根據《網易新聞》報導，遼寧一位38歲男子，與妻子結婚不久後便出軌，在外包養情婦，10多年不曾回家，對妻子也完全不聞不問，沒有給予任何生活費。近日他在情婦家中突然腦幹出血，情婦馬上將他送醫，過程一直大喊著「老公，老公」，並不斷哭泣請求醫師要拯救人夫，令醫護人員都以為她是男子的太太。

而後經過一番搶救，醫生正要向其家屬解釋病情，沒想到那位小三因為得知手術費用十分龐大，早已逃得無影無蹤。事後，元配趕到醫院，醫師才恍然大悟，方才對醫生痛哭流涕的是小三。

醫生對太太說，丈夫的情況非常嚴重，需要花一筆昂費的手術費，但不能保證手術一定能成功。對此，妻子只花了5分鐘考慮，便語氣平靜的請醫生拔管，放棄搶救。

消息曝光後，有網友認為這樣做太過狠心，「一夜夫妻百日恩，人命就在5分鐘就沒有了」、「真狠的心」；不過，有更多的網友認同其做法「老公落得如此下場，自找的」、「千萬不要做錯事，生死權是決定在太太手上的」、「我覺得太太肯去醫院已經很好了，沒必要為這種男人浪費時間、金錢」。

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