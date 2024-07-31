這些食材放入冰箱千萬母湯！　將「它」冷藏恐增加致癌物質

▲有些食材不能放進冰箱保存。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蒲世芸／編譯

在持續酷熱的天氣中，這樣高溫的夏季，食材很容易變質或腐敗。一般認為海鮮或新鮮食材應該儘快放入冰箱保存，但其實有些食材是不適合放入冰箱的。根據韓國媒體《조세일보》整理自首爾特別市食品安全資訊，介紹了五種應避免放進冰箱保存的食物。

天然補品蜂蜜

含有天然防腐劑的蜂蜜在密封良好的情況下，即使長時間放在室溫下也不會變質。如果放入冰箱保存，蜂蜜會結晶化，變成像麵團一樣的形態，從蜂蜜罐中取出會變得困難。

鬆軟的馬鈴薯

馬鈴薯應該放在適當、陰暗且涼爽的地方，用報紙或紙包好，在7~10度的室溫下保存。如果暴露在光線下保存，馬鈴薯會發芽，產生引起食物中毒的毒素「茄鹼」；甚至放入冰箱保存，還會增加環境荷爾蒙「丙烯酰胺」的生成量。

超級食物蕃茄

一口咬下去多汁可口，既可當零食，也可搭配正餐的蕃茄，也是不推薦放入冰箱保存的食物。相反地，像蕃茄這樣的蔬菜在炎熱時更好，因為冷藏會中止其成熟過程；未成熟的蕃茄應放在窗邊，成熟的蕃茄應放在室溫下保存，這樣更美味。

熱帶水果香蕉

熱帶水果香蕉應該在13~16度的室溫下保存。冰箱內的低溫會延緩香蕉的成熟速度，如果幾天內要吃完新買的香蕉，最好放在室溫下保存。

鬆軟美味的麵包

麵包也應該放在室溫保存，如果放入冰箱，麵包會迅速乾燥並變硬，影響其獨特的味道和口感；如果麵包量太多需要長期保存，應該包裝好後放入冷凍庫冷凍保存。