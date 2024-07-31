鮮肉選手「3D褲襠」事件發酵　跳水王子泳褲水中炸開！渾圓形狀看光

記者葉睿涵／編譯

法國跳水運動員布耶（Jules Bouyer）在巴黎奧運會因泳褲太緊引發熱議，而他胯下鼓起的「好大一包」也在網上引起廣泛討論，並讓人回想起其他運動員類似的泳褲事件。

據《每日郵報》報導，布耶與搭檔讓達爾（Alexis Jandard）的奧運幕後照片公開後，網上瞬間就炸開了鍋，聚焦討論布耶的身材。不少人發現，布耶當天穿的泳褲品牌是來自於澳洲的Speedo，還有網友開玩笑表示，「希望他的泳褲能得到加倍報酬」、「這是他喜愛奧運會的唯一原因」、「這個褲襠也太3D了吧！」

▲湯姆戴利此前跳水後泳褲脫落的照片曝光。（圖／翻攝自X）

事實上，這已不是跳水選手第一次因為「泳褲事件」受人矚目了。2015年，英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）參加世界游泳錦標賽時，泳褲就在他跳水當下意外脫落，掛在他的腳踝上，「我的屁屁就這樣直接出現在了大螢幕上！」

幸運的是，由於當時的水花很多，因此沒有太多人見到湯姆戴利胯下的「雄風」，不過湯姆戴利直言，「那次以後，我每次跳水前都要確保我的泳褲是緊緊的！」

2012年8月，美國賽艇運動員拉梅爾（Henrik Rummel）也因為他的超緊身短褲登上了媒體頭條。當時，這位24歲運動員在倫敦奧運會上一舉奪銅，不料他卻因為過度興奮，下身起了生理反應，讓不少網友笑稱，「他有地方掛獎牌了」，而這起事件甚至在不少電視節目中引發熱議。