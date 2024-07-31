馮勃棣笑楊勇緯「楊緯」遭炎上　杜承哲酸：毀掉自己才出名一天

▲馮勃棣（左）拿楊勇緯（右）名字來開玩笑，遭網友砲轟。（合成圖／翻攝自臉書Birdy Fong、記者邱顯燁攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣「柔道男神」楊勇緯止步巴黎奧運8強。知名編劇、台北電影獎編劇得主馮勃棣27日發文調侃，「楊勇緯沒有勇，直接變楊緯，玩個文字遊戲而已啦，我愛台灣隊。」結果遭網路炎上。對此，網紅醫師杜承哲也酸馮，「成功毀滅掉自己，終於出名了一天」。

楊勇緯27日不敵哈薩克名將斯梅托夫（Smetov Yeldos），晚間敗部復活賽首輪又碰上從未贏過的宿敵永山龍樹，被拿下半勝落敗，本屆止步8強，無緣獎牌。不料知名編劇馮勃棣得知後，當天隨即發文消遣，還拿楊勇緯名字開玩笑稱「沒有勇，直接變楊緯」，引發網友不滿。

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▲馮勃棣訕笑楊勇緯「直接楊緯」。（圖／翻攝自Threads）



事後，馮勃棣發文道歉，稱自己有玩脫口秀，對地獄哏接受程度較高，如今知道「難笑就是難笑，這也不是一個適當的媒介」，未來會謹言慎行。不過，許多網友不買帳，仍持續留言砲轟。

對此，醫師杜承哲也發文開酸，「怎麼感覺現在很多人，靠自己的能力無法出名，寫的笑話不好笑，於是就消遣奧運選手的名字，隨口貶低奧運隊服，罵台語文字是『樂色』，炫耀自己經手金控App，成功毀滅掉自己，終於出名了一天，這算是一種超新星爆炸嗎？」

▼馮勃棣笑發文道歉。（圖／翻攝自臉書）

▼楊勇緯金牌夢碎，本屆止步8強。（圖／中華奧會）