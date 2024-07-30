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3高中生奪德國紅點等5座國際大獎　以插畫重現礦工生活　

▲鶯歌工商3名學生以插畫創作奪德國紅點設計等5座國際大獎。（圖／新北教育局提供）

▲鶯歌工商3名學生以插畫演繹礦工生活，奪德國紅點設計等5座國際大獎。（圖／新北教育局提供，下圖同）

記者楊惠琪／台北報導

新北市鶯歌工商廣告設計科高三生李佳怡、洪立潔、羅芮苡，以插畫創作重新演繹昔日金瓜石礦工生活與奮鬥故事，設計海報書冊、便當醬菜及便條紙等周邊商品，將品牌精神融入地方觀光推廣，日前獲得德國紅點設計大獎、加拿大應用藝術獎等5座國際大獎。

李佳怡、洪立潔、羅芮苡共同創作「逐憶鑠金:黃金礦業文化形象推廣設」系列作品，在校內廣告設計科老師陳奕伶、陳上瑜以及中國科大教師陳建勳聯手指導下，角逐國際大獎，近日陸續傳回捷報，除了榮獲有設計界奧斯卡獎之稱的德國紅點設計大獎外，也在加拿大應用藝術獎、釜山國際設計獎、巴黎設計獎獲獎，已累積5座國際獎項。

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3名創作學生藉由插畫創作重現金瓜石黃金採礦文化，重新演繹礦工生活與奮鬥故事，將品牌精神融入觀光推廣，設計了一系列介紹礦山生活的海報、書冊，以及便當、醬菜、便條紙等周邊商品。

▲鶯歌工商3名學生以插畫創作奪德國紅點設計等5座國際大獎。（圖／新北教育局提供）

羅芮苡表示，參賽過程中經過重重難關，包含前期的主題討論、尋找風格定向、主題延伸發展等，很幸運獲得評審的肯定，也謝謝一路上老師、朋友和家人的支持，不斷促使鼓勵我們向前追尋這份榮譽。

陳上瑜表示，3名學生經歷兩年培訓，從團隊組成到複賽決選，在高三階段同時承受升學和參賽的壓力下，終於在今年暑假陸續獲得5座獎項的肯定，也鼓舞許多有志從事設計的學生。

鶯歌工商校長顏龍源表示，學校在113學年度增設多媒體設計科，提供給對於設計有興趣與專長的國中畢業學子更多元的生涯選擇，期待為新北市培育出更多優質的學生。

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