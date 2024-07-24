快訊／凱米強風吹倒巨樹壓人車　高雄無辜女騎士搶救1小時亡

▲高雄路樹倒塌，造成一名女騎士命危送醫。（記者／吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區建國一路就在今天（24日）中午左右發生一起路樹壓倒女騎士的意外，這名女騎士被救出之後當場沒有呼吸心跳，被送往高雄庚醫院搶救，不過最後還是不治。詳細發生原因，還有待警方釐清。

警方表示女騎士騎乘機車沿鳳山區建國路一段西往東時，行至事故地點時遭倒塌之路樹砸中，女子有多處擦挫傷，救護人員立即將她送往長庚醫院救治並通知家屬，不過送醫時，已經沒有呼吸心跳，搶救1小時仍宣告不治。