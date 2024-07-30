全紅嬋遇發育期難關　她曾言：如果不跳水大家還會喜歡我嗎

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水選手全紅嬋日前接受央視的採訪時提到，選手們共同的難關「發育期」。全紅嬋自嘲，「我也年輕過，但怎麼也回不到年輕的感覺了。」奧運5金得主、全紅嬋的主教練陳若琳坦言，「我也經歷過，所以知道她壓力很大。」

據《央視新聞》報導，全紅嬋表示，「動作越來越沉重了，覺得沒有那麼輕鬆了吧，然後完成度也越來越低，沒有以前那麼高了。」

▲全紅嬋被譽為中國跳水天才。（圖／翻攝自央視新聞，上同）

陳若琳說道，「全紅嬋的現況就像身上綁了一個沙袋去跳水，這跟以前是完全不一樣的，還有就是心理的變化，她從什麼都不是，到一下子拿了奧運冠軍，所有的人都在誇她，關注度都在她身上，把她捧到現在這個位置上，她可能會覺得自己無敵了，我經歷過這個時期，所以想幫她少走點彎路。」

▲▼全紅嬋自嘲，自己再也不年輕了。（圖／翻攝自央視新聞）

全紅嬋表示，「我有時候是因為體重，變重了然後整個下午心情都不好了，就想跳動作的時候，會不會過不了，會不會挨罵呀，有時候也會想，今天練不好會怎樣，今天又是207了，有次比賽我哭過，從小比賽我都沒哭過，那時候就是死練207吧，然後就沒跳好，特別難過，每天花7、8小時去練習，我還是覺得很值得的，原本只是很喜歡跳水，但現在把它當作一個工作，畢竟出去比賽代表的是一個國家，不僅僅是個人的事。」

據了解，「207C」是一套女子高台跳水極高難度的動作，指的是向後翻騰3圈半抱膝的跳水動作，難度係數3.3。

全紅嬋曾在其他採訪中表示，「如果哪天我不跳水了，大家還會喜歡我嗎 ？」她也強調，自己會朝向目標繼續向前。

▲全紅嬋完成207C。（圖／CFP，上同）

相關貼文引起網友熱議，「她真的是個奇蹟少女！這幾年生長痛和傷勢總是伴隨著她，但她總是說要做好自己！希望她巴黎得償所願」、「我們常常忘了全妹只有17歲」、「感覺到一個有希望的人的純樸和真誠」、「生長痛無論從心理還是身體，都給這個小女孩，帶來了無形的壓力，好在她都堅持下來了」。

一名內行人指出，「很多人不知道，跳水實在是一項非常殘酷的篩選項目，它考驗運動員的身高、柔軟度，以及平衡感，一旦身高超額，成績下降得很嚴重，所以大多數跳水選手看起來很瘦小且換代很快。」

公開資料顯示，全紅嬋出生於2007年3月28日，廣東湛江人，2014年，開始接受跳水訓練。全紅嬋在東京奧運女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌，其中第二跳、第四跳全體七位裁判均打出10分滿分，最後的第五跳有六位裁判打出10分滿分，最終以三跳滿分，總分466.2分獲得金牌，此成績打破教練陳若琳在2008年北京奧運會中所創造的447.7分的奧運紀錄。她亦是該屆奧運中國代表團最年輕的選手。

巴黎奧運跳水比賽將於7月27日至8月10日在巴黎水上運動中心舉行。跳水女子十公尺台的賽程中，全紅嬋將與陳芋汐7月31日一起參加雙人決賽，8月5日、8月6日將進行單人賽。