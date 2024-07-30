英火辣女警牢房當炮房！「揪囚犯嘿咻」上傳OnlyFans　恐被監終生

▲英國女獄警阿布魯因在獄中與囚犯發生性行為被捕。（圖／翻攝自X、TikTok）

記者葉睿涵／編譯

英國30歲女獄警阿布魯（Linda De Sousa Abreu）因在獄中與囚犯發生性行為被捕。當地7月29日，她在倫敦法院承認犯有不當行為，而她將監獄當成「性愛天堂」的影片也在網上引發瘋傳，震驚社會。

據BBC等外媒報導，6月27日，阿布魯在倫敦旺茲沃斯監獄（Wandsworth prison）執勤時，與重犯威里奇（Linton Weirich）發生了性行為，2人荒淫的行為被另一名囚犯錄下後在網上傳開。威里奇是一名重犯，他此前因在肯辛頓搶劫價值高達8.2萬美元（約新台幣270萬元）的奢侈品而被捕。

7月29日，穿著棕色上衣、白色褲子的阿布魯，在法院上保持沉默後，認下一項公職瀆職指控。相關罪名最高可判處終生監禁，而檢察官特克森（Tetteh Turkson）表示，阿布魯在她經營的OnlyFans帳號中，刻意放上與威里奇一起拍攝的色情影片，「此舉嚴重違背了公眾對獄警的信任」。

報導稱，這名已婚女性本月被捕時，被警方發現她訂了一張飛往馬德里的機票，有試圖逃離國家的企圖。目前，阿布魯獲得了有條件保釋，並將於11月7日再次出庭。