大谷翔平前隊友車禍亡　前天使31歲投手「命喪父親家門口」

▲莫隆塔曾效力於巨人隊、道奇隊、亞利桑那響尾蛇隊、天使隊。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

曾在美國職棒大聯盟天使隊效力的多明尼加31歲投手莫隆塔(Reyes Moronta)28日在家鄉出車禍,不幸過世。其實他今年才剛和多明尼加聯盟Águilas Cibaeñas隊簽下新合約,如今已無法實現為家鄉球隊投球的夢想。

多明尼加媒體El Fildeo報導,莫隆塔發生車禍當下正駕駛四輪摩托車,沒想到卻在父親家門口前喪命。消息一出震驚體育界,教練親友與同事等人紛紛表示哀悼。

莫隆塔出生於多明尼加聖地牙哥,2011年和舊金山巨人隊簽約,2017年登上大聯盟,2022年被交易至道奇隊,後來也曾效力於亞利桑那響尾蛇隊。在2023年5月,他和天使隊簽下小聯盟合約,並在大聯盟留下2場出賽紀錄,成為當時還沒有轉隊的大谷翔平隊友。

到了今年,莫隆塔剛和多明尼加聯盟Águilas Cibaeñas隊簽下2024年至2025年賽季的合約,但還沒有為家鄉投過球就車禍身亡。

