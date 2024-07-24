嘉市凌晨急轉彎改停班課　黃敏惠挨轟玩壓秒掀兩派論戰

記者黃翊婷／綜合報導

颱風凱米強度已達中颱上限，全台各縣市相繼宣布今日（24日）停班停課。不過，嘉義市原本宣布24日正常上班上課，當時西半部僅嘉義市沒有放假，市長黃敏惠的臉書因此被網友留言灌爆，後來才在24日凌晨0點左右改口宣布停班停課，但仍然引起大眾兩派留言議論，一派人嘲諷這樣根本是在玩壓秒，另一派人則認為不是早上7、8點才改口，感覺還是有進步。

▲嘉義市長黃敏惠 。（資料照／嘉義市政府提供）

中央氣象署表示，凱米颱風預估強度在中颱上限，暴風圈今晨觸陸，預計中心今晚會在宜蘭或花蓮登陸，今明2天（24日、25日）受到颱風及其外圍環流影響，各地風雨明顯。全台各縣市相繼宣布24日停班停課，目前僅金門縣仍正常上班上課。

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不過，嘉義市原本宣布，因為風力雨量未達停班課標準，24日維持正常上班上課，當時雲林縣、台中市、南投縣、彰化縣都已經相繼轉彎宣布停班停課，嘉義市成為西半部唯一需要上班上課的地區，市長黃敏惠的臉書因此遭到網友留言洗版，最後市府團隊在24日凌晨0點左右改口宣布停班停課。

▲網友在黃敏惠的臉書文章底下留言。（圖／翻攝自Facebook／勇媽阿惠-黃敏惠）

但就算已經宣布放颱風假，還是有部分網友不買帳並留言批評，「玩壓秒的市長」、「幾點了請問」、「被罵翻了才緊急改政策，現在三更半夜誰會看」；也有另一派網友緩頰道，「還好不是一早才宣布，這次挺好的」、「雖然有點晚公布，但還是要對市長說謝謝」、「終於等到了，至少不是早上7、8點宣布，有進步，給一個讚」。