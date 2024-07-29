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鐵路高架跨越嘉義市北興陸橋段　今起實施限高及夜間封閉交維措施

▲▼ 鐵路高架跨越北興陸橋段即將施工 7/29起實施北興陸橋限高及夜間封閉交維措施 。（圖／嘉義市政府提供）

▲鐵路高架跨越北興陸橋段即將施工 7/29起實施北興陸橋限高及夜間封閉交維措施 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

北興陸橋為配合本市區鐵路高架化施工需要，將採限高與夜間封閉交維措施。限高3.8公尺期間係自113/7/29上午9時起，至鐵路高架完工通車及舊陸橋拆除前止，期間超過限高3.8公尺之大型車輛請提早改道通行。另外夜間封閉陸橋部分，本次跨越北興陸橋施工需約152天(113/7/29至113/12/27)， 期間將有14個不連續工作天夜間(21時至翌日6時)全線封閉陸橋，請該時段往返該陸橋之駕駛人提早改道。

▲▼ 鐵路高架跨越北興陸橋段即將施工 7/29起實施北興陸橋限高及夜間封閉交維措施 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市鐵高計畫由交通部鐵道局中部工程分局執行，施工期間將有14個不連續工作天實施夜間全線封閉日(預計分別為：8/22及8/23限高架橫樑上梁、9/23中路式跨越橋工作車推車、9/25、9/26及9/27翼底板模板吊裝、10/14及10/15內腹板模板吊裝、10/17底腹板混凝土澆置、10/21及10/22內腹板模板拆除及吊裝頂板模板、10/30頂板混凝土澆置、11/4及11/5翼底板模板拆除)，鐵道局並表示將實施下列交通維持改道作業：

▲▼ 鐵路高架跨越北興陸橋段即將施工 7/29起實施北興陸橋限高及夜間封閉交維措施 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市交通處長許啟明說明 鐵路高架跨越北興陸橋段，7/29起實施北興陸橋限高及夜間封閉交維措施 。（圖／嘉義市政府提供）

一、北興陸橋跨越橋施工限高3.8公尺，請高度3.8公尺以上大型車輛配合依工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道、博愛陸橋或嘉雄陸橋通行。

二、跨越橋工作車推進、底版組拆及混凝土澆置等作業施工期間，於夜間21時至翌日上午6時封閉北興陸橋，請依指引人員引導配合工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道、博愛陸橋或嘉雄陸橋通行。

市府交通處表示，為配合本市鐵高計畫鐵路高架橋跨越北興陸橋之工程順利施工，請這14天夜間利用北興陸橋通勤之市民朋友，依照工區週遭路段及路口處所設置之改道建議牌面提早改道。

市府交通處再次呼籲超過限高之大型車輛應提早改道，以維持施工中跨越橋體安全，並維持交通順暢，減輕施工交通衝擊，鐵路高架化施工過程不可避免造成市民朋友諸多不便之處，敬請多多見諒，並請持續支持嘉義市重大交通建設。

 

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