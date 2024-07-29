正妹乘坐重機慘遭輪胎「嚕尻川」！蜜桃臀磨爆...驚悚畫面曝

▲正妹不小心坐到重機輪胎，慘遭磨爆蜜桃臀。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸這幾年有不少年輕人興起玩重機，但近日就有一名正妹，乘坐男性朋友的重機出遊，但不知為何，正妹卻意外坐到輪胎的地方，導致她的臀部整個被磨爆，傷勢照曝光後震撼許多網友。

據悉這名正妹在本月25日，和一名男性友人一起出遊，男子騎著重機載她，但不知何故，正妹不小心坐到輪胎的區域。就在重機行進時，導致正妹慘遭輪胎「嚕尻川」，褲子底部都被磨破。事後正妹發布傷勢照，只見她的臀部滿是傷痕，令人震撼。

▲正妹的臀部，滿是傷痕。（翻自微博）

▲照片令人震驚。（翻自微博）

消息傳開後，隨即引發許多網友關心與注意，大家也紛紛直呼：「真的變成水蜜桃的紋路了...」、「對不起，我笑了」、「為什麼我一直想歪...」、「這男的要負起責任！」不過近幾年，大陸的確發生不少重機車禍事故，有網紅因為騎重機超速、發生車禍重傷身亡，或有人嚴重摔傷。



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