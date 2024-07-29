洗衣機有眼鏡蛇！苗栗女晾衣被咬　連打6劑血清住院9天才保命

▲婦人晾衣物時被躲藏洗衣機底下的眼鏡蛇咬傷，連打6劑血清才保命。（圖／翻攝臉書「通霄人（讚）出來」）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮日前驚傳眼鏡蛇闖入民宅咬傷人事件！一名吳姓女子返家幫忙母晾曬衣物時，遭到躲藏的眼鏡蛇咬傷，家人趕緊自行送醫，連打6劑血清、住院9天才保住一命。苗栗縣消防局表示，天氣炎熱，蛇類活動頻繁，呼籲住家環境需保持整潔、勤除草，降低蛇類造訪機會。

消防局第4救災大隊副大隊長劉晏丞今天說，7月13日苗栗縣捕蜂抓蛇協會通報，通霄鎮五北里有一民宅洗衣機躲藏一尾眼鏡蛇，協會派員順利捕獲，而受傷的民眾自行就醫。消防局說，苗栗捕蜂捉蛇已委外，每年捕蜂捉蛇的案件約5,000件，蛇類案件偏高，近期天氣炎熱，蛇類容易潛藏陰涼處避暑，呼籲民眾要將住家環境保持整潔，就可以降低牠們造訪的機率。

▲婦人晾衣物時被躲藏洗衣機底下的眼鏡蛇咬傷，連打6劑血清才保命。（圖／記者楊永盛翻攝）

遭眼鏡蛇咬傷的吳姓女子，日前出院後在臉書「通霄人（讚）出來」發文指出，日前回老家陪伴母親，隔天上午要把洗衣機內衣服拿出準備晾曬，突然腳掌一陣刺痛，才驚覺被蛇咬傷。

吳女到通霄光田醫院就醫，該院沒有眼鏡蛇專用血清，立即轉診到大甲光田醫院，到醫院時左腳掌腫脹發麻、血壓飆高，傷口如劇疼難耐，醫生認為注射3劑血清不夠壓制毒素，又緊急調來3劑血清，縱使密集施打了6劑眼鏡蛇血清，腫脹從腳掌延伸到整個左小腿，後來持續打抗生素和類固醇治療，住院治療9天出院，目前尚有一些後遺症。

吳姓女子發文說，感謝消防局（應是捕蛇協會）即時抓蛇，才能有效治療救回一命。消防局也呼籲，萬一不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，看清毒蛇外觀特徵，在傷口上緣包紮，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫，平時保持居家周邊的開闊及整潔，門下黏貼門檔或設置門檻，避免蛇類進入家門。