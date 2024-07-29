爸爸開航空公司　媽媽是英國貴族！「奧運馬術混血選手」背景超狂

▲中國大陸馬術選手華天。（圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

奧運現代五項比賽的馬術項目，選手必須抽選馬匹完賽，就有網友指出，今年巴黎奧運的馬術比賽，中國馬術選手華天根本超會投胎，看了一下選手的經歷，爺爺是中共空軍第一期飛行員，爸爸在中國開了一家航空公司，媽媽則是英國貴族諾貝爾家族，超猛的家庭背景讓他驚呼「PR值贏多少人？」

有網友在PTT發文，「中國馬術選手華天算很會投胎嗎？」今年34歲的華天出生於英國倫敦，是中英混血兒，中學就讀於英國伊頓公學，2006年放棄英國國籍，2008年獲得了北京奧運的參賽資格，成為了中國奧運史上首位正式參賽的馬術三項運動員。2021年7月30日在東京奧運首次亮相，在盛裝舞步比賽中，成功拿下了第二名。2023年杭州亞運，奪得馬術三項賽場地障礙個人賽冠軍、團體賽冠軍。

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▲中國大陸馬術選手華天。（圖／路透社）



原PO看了一下維基百科上的介紹，華天的爺爺華龍毅，是中共空軍第一期飛行員，曾參加過二戰、國共內戰、韓戰，是中國空戰史上第一個特等功獲得者，毛澤東曾授予他「孤膽英雄」的稱號。

華天的爸爸在中國開了一家航空公司，母親羅山（Sarah Noble）則是英國貴族諾貝爾家族，諾貝爾家族是16世紀國王亨利八世第三任王妃珍·西摩（Jane Seymour）母家的後代，也是英國歷史最悠久的貴族世家之一。此外，華天的外公也是二戰老兵，還是1957年電影《桂河大橋》裡男主人公的原型。

網友看完經歷後，紛紛讚嘆，「能學馬術的家裡都很雄厚，不用只看他」、「有錢才能學馬術啊，必然的結果」、「能讀伊頓公學，族譜就是頂呱呱的了」、「沒看過普通人玩馬術的」、「紅三代+富三代」、「這種命運頂天的人不是投胎就會有的，做夢你都想不到」、「光是進去第一代空軍，他阿公就算得上豪門權貴的愛國青年了，至少從4、5代前就是名門望族」。