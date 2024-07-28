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華爾街「知名大空頭」涉嫌詐欺！美官方出手　最重判370年

SEC指控「知名大空頭」三年前發佈誤導訊息　外媒：最高恐判370年

▲美國證券交易委員會日前聯合宣佈，對華爾街知名大空頭萊福特及香櫞研究提起訴訟。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

三年前做空遊戲驛站（Gamestop）卻意外被散戶反殺的香櫞研究（Citron Research）創始人、華爾街知名大空頭萊福特（Andrew Left）26日被美國監管部門告上法庭，可能面臨長達370年的牢獄之災。美國證券交易委員會（SEC）和司法部日前聯合宣佈，對萊福特及香櫞研究（Citron Capital）提起訴訟，指控其涉嫌通過社交媒體平台發佈誤導性訊息，以此獲利高達2000萬美元。

司法部表示，萊福特被控一項參與證券欺詐計劃的罪名，17項證券欺詐罪和一項向聯邦調查人員作出虛假陳述的罪名。根據聲明，如果萊福特在所有指控上被定罪，他可能面臨最長370年的監禁。

SEC對萊福特提出了獨立訴訟，指控他和香櫞研究違反了聯邦證券法的反欺詐條款，如果被判有罪，SEC將要求萊福特歸還所有他涉嫌非法獲得的資金，並支付額外的、未指明的罰款。

SEC聲稱，萊福特涉嫌利用其公司和社交媒體平台上的貼文至少26次公開建議投資者做空或做多23家公司（包括Meta Platforms和輝達等）。然後，萊福特在這些公司股價上漲後迅速改變立場，進行反向操作，從而非法獲利。

萊福特的律師尚未對此事發表評論。SEC和司法部的調查仍在進行中，以確定是否存在更多的違法行爲。

萊福特是華爾街最著名的兩大空頭之一，其創立的香櫞研究在股票市場更是臭名遠揚，該公司專門尋找自認股價被高估或涉嫌財務造假的公司，並以不尋常的手段深挖，除了研究公司基本面之外，還會派人混入公司內部、蹲點拍攝工廠人流情況、使用無人機進行空中偵察。自香櫞研究成立以來，無數上市公司慘遭做空，這些公司多數下場慘淡，輕則股價大跌，重則被迫退市。

然而，香櫞資本的做空之路並非一帆風順。2021年1月，香櫞資本在遊戲驛站的做空大戰中遭遇了公司史上最大挫折。在遊戲驛站散戶投資者的逼空攻勢下，萊福特最終以100%的虧損平倉，並宣佈將不再發表做空報告，轉而專注於做多策略。這一事件被視作華爾街做空機構的一次歷史性潰敗。

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