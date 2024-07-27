法媒正名「中華台北=台灣」　議員酸：「中國台北」粉紅泡泡早被戳破

▲中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

巴黎奧運開幕式26日晚間登場，首見戶外演出的方式讓人耳目一新；儘管雨勢不小，仍不減現場熱情。台灣隊以字母T排序入場，法國主持人直播時特別解釋，中華台北「就是我們熟知的台灣」。北市議員顏若芳說，中國官媒又吃豆腐稱「中國台北」，但「中國台北」的粉紅泡泡早已被戳破，「中華台北」、「台灣」已眾所皆知，只有中國自己還吃豆腐吃得很開心。

顏若芳說，中國的粉紅泡泡，早已被世界戳破。豪不意外，中國官媒又在今年的巴黎奧運轉播上大吃台灣豆腐，把「中華台北」的隊名叫做「中國台北」，從過往數屆的奧運、亞運等世界級賽事，中國始終沈浸在自己的粉紅泡泡裡，緊抓「中國台北」不放。

顏若芳表示，但這次巴黎奧運法國媒體France2轉播中，在介紹中華台北時就特別說明「這就使我們熟知的台灣」，而美國知名商業雜誌富比世甚至稱讚中華隊的制服是「本屆奧運全球前十時髦制服」之一，並在文內強調「中華台北就是台灣」。

另外，過往奧運會代表團進場順序多是以主辦國的拚音順序來決定，當初我國簽署洛桑協議後，時任國際奧會主席指示中華奧會Chinese Taipe以英文代碼 TPE 列於「T」組，而非跟中國一樣列為「C」組，之後，中華奧會在參加奧運時的其排列及出場順序，多是依這個為基準。

顏若芳說，無論是這次的巴黎奧運或上次的東京奧運，台灣也分別是以法文「T」為開頭及日文「タ（ta）」的順序進場，也就是說，「中國台北」的粉紅泡泡早已被戳破，「中華台北」、「台灣」已眾所皆知，只有中國自己還吃豆腐吃得很開心而已。