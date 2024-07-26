不敵凱米南迴效應！台中5.1萬戶停電　仍有3千戶沒電可用

▲台中不敵凱米南迴效應，累積最多高達5.1萬戶停電，目前仍有3千戶沒電。（圖／台電提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市受到凱米南迴效應影響，25日傍晚開始風勢變大、雨勢不停，造成停電戶不減反增，台電26日上午9日統計停電戶數累積達51300戶，與25日上午9時22975戶相較，1天內增加2萬8千多戶，目前仍有3207戶沒電，台電台中區處已再增派搶修支援人力，持續搶修！

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台電表示，造成新增停電戶的主因，多為因強風造成配電線路斷線、設備損壞、樹木傾倒壓倒電線，以東勢山區為例，昨晚又有3根電桿因不敵強風豪雨而折斷，都是停電事故再度增加的原因。

此外，梨山地區因土石流、路塌影響供電的情況，也因昨晚山區風雨加大，使得原先已修復的部分用電，又再次停電，目前和平山區的停電戶為1045戶，且目前梨山聯外道路狀況依然中斷，且山區路況極差，使得台電人員無法進行電力復舊的搶修作業。

台電台中區處長顏錦義表示，台電已增派更多同仁及承攬商積極投入線路巡視及搶修復舊工作，希望能夠協助目前仍無電使用的民眾，盡快復電；還請目前家中有停電情況的民眾耐心等候，台電定會積極搶修，直至最後一戶完成復電為止；台電亦再次呼籲民眾，切勿碰觸或撿拾掉落之電線，以免發生觸電事故！