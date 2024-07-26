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ETtoday又得獎了！　我在案發現場「鄭性澤冤案」獲平冤年度新聞獎

▲▼我在案發現場以【鄭性澤冤案系列報導】獲得平冤新聞獎。（圖／冤獄平反協會提供）

▲我在案發現場以《鄭性澤冤案系列報導》獲得平冤新聞獎。（圖／冤獄平反協會提供）

記者胡治言／綜合報導

台灣冤獄平反協會7月26日公布「2024年平冤年度新聞獎」，其中Podcast節目類獎項由《東森新媒體ETtoday》的節目「我在案發現場」的「鄭性澤冤案系列報導」獲得，評審委員指出，作品呈現訪談片段與案件錄音內容，讓聽眾僅透過聲音，就能在腦海中形成案件畫面，實為聲音報導的新穎之作。

評審團指出「我在案發現場」的獲獎原因：「本作品內容素材豐富，主持人清楚說明案情細節、槍彈鑑識過程，為求報導真實，當事人鄭性澤與救援團隊也出現在訪談中，與主持人進行緊湊的討論與分析。作品中交錯呈現訪談片段與案件錄音內容，聽眾僅透過聲音，就能在腦海中形成案件畫面，實為聲音報導的新穎之作。」

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「我在案發現場」節目主持人陳豐德邀請鄭性澤先生與冤獄平反協會執行長羅士翔，藉由聲音的特性，以3集節目完整呈現從死刑到無罪之間，鄭性澤到底承受了什麼，以及救援團隊發現的疑點與平反過程，讓聽眾透過聲音就可以在腦海中還原整個過程，整體可聽性高獲評審肯定。

鄭性澤案被視為台灣司法史上的重大冤案之一。鄭性澤曾被控於2002年在KTV包廂中槍殺一名警察，鄭性澤雖否認犯案，但法院從一審到更二審，4度將他判處死刑，最高法院2006年駁回上訴，死刑定讞。鄭性澤的案件經過各方奔走後，2016年法院裁准再審並停止執行，將他釋放出獄。全案在2017年判決無罪，檢方放棄上訴，鄭性澤含冤15年，終於獲得平反。

主辦單位台灣冤獄平反協會將於2024年8月3日年度論壇上，舉辦頒獎典禮。

 

 

 

 

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