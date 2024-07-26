越共總書記阮富仲國葬　民眾排隊弔唁「仲伯伯」

▲越共總書記阮富仲任內病逝，享壽80歲。越南自25日起舉行兩天的國葬儀式，胡志明陵寢的越南國旗25日降半旗並繫上黑紗致哀。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

越共總書記阮富仲國葬儀式今起一連兩天在越南舉行，胡志明陵寢一早降半旗並在越南國旗繫上黑紗，官員、外賓及越南各地民眾前往送別心中的「仲伯伯」，從早到晚人潮未間斷。

越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）19日病逝，享壽80歲。阮富仲2021年初打破兩屆任期規定三度連任越共總書記，掌權13年來透過肅貪整治幹部隊伍，同時以親民、簡樸形象示人。

為期兩天的國葬儀式今天上午7時在國家殯儀館、阮富仲故鄉河內市東英縣（Dong Anh）、胡志明市統一宮三地同步展開。在國葬儀式之前，胡志明陵寢今天清晨6時先降半旗並於越南國旗繫上黑紗致哀。

由於國家殯儀館用以接待越南各黨政機關與外賓弔唁團，民眾一早多集中於距離河內市中心8公里的東英縣賴駝村（Lai Da）阮富仲老家追悼，透過越南電視台（VTV）轉播畫面，排隊人潮從追悼會場延伸至村口長達2公里。

越南人同姓氏者很多，日常生活多以名字最後一個字稱呼對方，因此一般百姓多稱呼阮富仲為「仲伯伯」。在賴駝村排隊的民眾經過阮富仲老家門前紛紛伸手觸摸外牆、大門，低聲對心中的「仲伯伯」道別。

國家殯儀館今天最先前往弔唁的機關團體是由越南國家主席蘇林（To Lam）率領的越共中央代表團。值得注意的是，今年3月被指「違反黨員規定」自請辭職的前國家主席武文賞（Vo Van Thuong）也在隊伍當中，這是他自請辭職以來，首次公開露面。

外賓方面，今天第一組弔唁的是古巴，印尼、韓國、澳洲陸續於上午進行弔唁。寮國、中國、俄國等則於下午到場。其中，寮國、古巴這兩個越南的社會主義盟友，同樣為阮富仲的辭世舉國哀悼兩天。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定出席弔唁，但因為參加美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮的會議，結束後將先前往寮國參加東南亞國家協會（ASEAN）部長級會議再到河內致意。

阮富仲的安葬儀式將於明天下午3時在河內市的梅驛（Mai Dich）公墓舉行。公開資訊顯示，梅驛公墓建於1956年、總面積為5.9公頃，多位越南黨和國家領導人還有1224名烈士長眠於此。