　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越共總書記阮富仲國葬　民眾排隊弔唁「仲伯伯」

▲▼ 越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）過世，越南將於7月25日至26日舉行國葬。（圖／達志影像／美聯社）

▲越共總書記阮富仲任內病逝，享壽80歲。越南自25日起舉行兩天的國葬儀式，胡志明陵寢的越南國旗25日降半旗並繫上黑紗致哀。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

越共總書記阮富仲國葬儀式今起一連兩天在越南舉行，胡志明陵寢一早降半旗並在越南國旗繫上黑紗，官員、外賓及越南各地民眾前往送別心中的「仲伯伯」，從早到晚人潮未間斷。

越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）19日病逝，享壽80歲。阮富仲2021年初打破兩屆任期規定三度連任越共總書記，掌權13年來透過肅貪整治幹部隊伍，同時以親民、簡樸形象示人。

為期兩天的國葬儀式今天上午7時在國家殯儀館、阮富仲故鄉河內市東英縣（Dong Anh）、胡志明市統一宮三地同步展開。在國葬儀式之前，胡志明陵寢今天清晨6時先降半旗並於越南國旗繫上黑紗致哀。

由於國家殯儀館用以接待越南各黨政機關與外賓弔唁團，民眾一早多集中於距離河內市中心8公里的東英縣賴駝村（Lai Da）阮富仲老家追悼，透過越南電視台（VTV）轉播畫面，排隊人潮從追悼會場延伸至村口長達2公里。

越南人同姓氏者很多，日常生活多以名字最後一個字稱呼對方，因此一般百姓多稱呼阮富仲為「仲伯伯」。在賴駝村排隊的民眾經過阮富仲老家門前紛紛伸手觸摸外牆、大門，低聲對心中的「仲伯伯」道別。

國家殯儀館今天最先前往弔唁的機關團體是由越南國家主席蘇林（To Lam）率領的越共中央代表團。值得注意的是，今年3月被指「違反黨員規定」自請辭職的前國家主席武文賞（Vo Van Thuong）也在隊伍當中，這是他自請辭職以來，首次公開露面。

外賓方面，今天第一組弔唁的是古巴，印尼、韓國、澳洲陸續於上午進行弔唁。寮國、中國、俄國等則於下午到場。其中，寮國、古巴這兩個越南的社會主義盟友，同樣為阮富仲的辭世舉國哀悼兩天。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定出席弔唁，但因為參加美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮的會議，結束後將先前往寮國參加東南亞國家協會（ASEAN）部長級會議再到河內致意。

阮富仲的安葬儀式將於明天下午3時在河內市的梅驛（Mai Dich）公墓舉行。公開資訊顯示，梅驛公墓建於1956年、總面積為5.9公頃，多位越南黨和國家領導人還有1224名烈士長眠於此。

ET快訊
凱米強襲「暴雨轟炸中南部」！全台停班課懶人包看這裡
嘉義悲催之家！去年出殯前夕土石流埋棺木　今年凱米沖毀家園
「颱風雞排」變八點檔！他現身稱遭冒名　百片大單發不發結局曝
假造凱米災情　34歲男慘了！可囚3年或罰百萬
護理師遭女兒牆砸死！社工夫悲認屍相驗　姊妹帶生前衣物陪同

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媒體大亨梅鐸因「政治立場」改變遺產繼承！與多名子女爆官司

俄國質疑澤倫斯基統治合法性：仍願與烏克蘭談判

不只重創台灣！凱米颱風「擊沉菲國油輪」　當局急防最大漏油災難

越共總書記阮富仲國葬　民眾排隊弔唁「仲伯伯」

以軍深入加薩南部　戰車部隊進入拉法作戰

以色列總理赴美國會演講！嗆反戰抗議者「是伊朗好用的白痴」

賀錦麗料迎戰川普　副手7人選曝！多名州長入圍「還有NASA太空人」

龍舌蘭酒廠鍋爐炸飛100米！　墨西哥工安意外6死3傷

貪便宜戴廉價耳環！網紅「眼睛紅腫、長疹子」半年　一查竟是中毒了

辣妹獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子！　他牢房搜出性愛照

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

濁水溪潰堤！彰化大城鄉「2村大撤退」　1400人緊急避難

高雄新建大樓「車道變瀑布」　雨灌地下室...住戶肉身擋水畫面曝

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

豪雨狂炸高雄…月世界淹成水世界　田寮網紅小七成孤島

車道變瀑布、泥流圍警局　凱米炸豪雨各地淹成災

媒體大亨梅鐸因「政治立場」改變遺產繼承！與多名子女爆官司

俄國質疑澤倫斯基統治合法性：仍願與烏克蘭談判

不只重創台灣！凱米颱風「擊沉菲國油輪」　當局急防最大漏油災難

越共總書記阮富仲國葬　民眾排隊弔唁「仲伯伯」

以軍深入加薩南部　戰車部隊進入拉法作戰

以色列總理赴美國會演講！嗆反戰抗議者「是伊朗好用的白痴」

賀錦麗料迎戰川普　副手7人選曝！多名州長入圍「還有NASA太空人」

龍舌蘭酒廠鍋爐炸飛100米！　墨西哥工安意外6死3傷

貪便宜戴廉價耳環！網紅「眼睛紅腫、長疹子」半年　一查竟是中毒了

辣妹獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子！　他牢房搜出性愛照

笑談選手村房間　彭名揚委婉指出：有點克難的感覺

中華射箭混雙戴宇軒、雷千瑩出擊　但要先和荷蘭加賽爭第16種子

奧運選手村「國際區」超齊全！家樂福、沙龍還有超大專賣店

快訊／02:52花蓮近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度3級

媒體大亨梅鐸因「政治立場」改變遺產繼承！與多名子女爆官司

俄國質疑澤倫斯基統治合法性：仍願與烏克蘭談判

不只重創台灣！凱米颱風「擊沉菲國油輪」　當局急防最大漏油災難

越共總書記阮富仲國葬　民眾排隊弔唁「仲伯伯」

以軍深入加薩南部　戰車部隊進入拉法作戰

水淹到2樓…嘉義縣「馬路變河川」橡皮艇穿梭救援　單日160人受困

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

國際熱門新聞

防性愛床？跳水王子實測選手村「回收紙板床」

女獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子

酒廠爆炸釀6死！鍋爐飛上天龍舌蘭流入河

最古老超級木星　距地球僅12光年

男人買春5原因　應召妹：妻子要檢討

奈良鹿被踹影片曝光　日本警方出動了

跆拳道館長逼5歲童倒立20分鐘　昏迷11天死

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

颱風來襲油輪沉馬尼拉灣　菲國急防最大漏油災難

戴便宜耳環竟中毒！網紅眼睛紅腫、長疹子

以色列總理美國會開嗆：抗議者是好用的白痴

波音認罪協議「天價罰款至少79億」

男砸錢「以水擋水」　水來了只有他家保住

CNN：凱米「像乒乓球」被護國神山彈出台灣

更多熱門

相關新聞

中國信託投信連三度舉辦越南投資論壇

中國信託投信連三度舉辦越南投資論壇

中國信託投信深耕布局越南，於7月23日晚間7時在台北福華文教會館卓越堂舉行「閃耀越南-投資新機遇」高峰論壇，也是第三度舉辦越南投資論壇。

阮富仲國葬　降半旗暫停娛樂活動

阮富仲國葬　降半旗暫停娛樂活動

習近平沉痛弔唁老友　央視曝光親筆留言　

習近平沉痛弔唁老友　央視曝光親筆留言　

越共總書記阮富仲離世　留2大政治遺產

越共總書記阮富仲離世　留2大政治遺產

阮富仲逝世！　中共中央第一時間致唁電

阮富仲逝世！　中共中央第一時間致唁電

關鍵字：

阮富仲國葬越共越南仲伯伯

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「明改停班停課」

9縣市12地區明放颱風假！全台停班課懶人包一次看

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

亂貼蘇迪勒舊照假造凱米災情　34歲男認涉2罪

即／高雄明改全面停班停課！

全台1979處積水未退　共5死531傷

彰化明上班上課鄉鎮泡水中　王惠美被灌爆

桃園男颱風天洗車　突詭異倒地亡

台中海線、南屯多地淹了！

千千曬颱風標配「超巨泡麵全餐」！

即／威力彩「史上最高2獎」開出　1注獨得1.12億元

即／台中290公車撞上轎車　車門不見了

更多

最夯影音

更多

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面