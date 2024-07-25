韋伯望遠鏡發現最古老「超級木星」　 距離地球只有12光年

▲超級木星想像圖。（圖／取自Max Planck Institute for Astronomy）



記者王致凱／綜合報導

天文學家最近使用韋伯太空望遠鏡（JWST）取得突破性進展，成功捕捉到一顆「超級木星」的最新圖像。這顆被命名為Eps Ind Ab的行星，距離地球約12光年，是至今人類發現最古老，也最寒冷的系外行星。

綜合外媒報導，德國海德堡普朗克天文研究所（Max Planck Institute for Astronomy）的博士後研究員馬修絲（Elisabeth Matthews）表示，Eps Ind Ab是一顆罕見的氣態巨行星，與天文學家過去研究的行星不同，它與地球有些相似之處，例如溫度類似，且它所繞行的恆星質量約為太陽的80％。

然而，由於這顆行星主要由氣體組成，這代表它的大氣層將與地球的大氣層相當不同，同時它也比地球大得許多，大約是木星的6倍。Eps Ind Ab行星圍繞著一顆名為Epsilon Indi A的「橙矮星」，它的溫度比太陽稍低。

通常天文學家會觀察更炙熱、更年輕的恆星，因為它們的亮度有助於科學家發現其周圍的行星；馬修絲也說，這顆恆星「比我們過去能夠成像的行星都還要冷。」

馬修絲的團隊透過觀其軌道運行的恆星擺動，進而發現這顆行星的存在。天文學家最早在2018年就已經有了觀測此星的想法，但直到2021年史上性能最強大的韋伯太空望遠鏡發射升空，團隊才順利取得突破。

美國太空總署（NASA）表示，部分科學家認為，像Epsilon Indi A這樣的橙矮星的溫度，可以讓圍繞其軌道運行的行星創造出適合生命的理想環境，但馬修絲表示，由於Eps Ind Ab行星沒有地表或液態海洋，因此很難想像上面能夠孕育生命；不過她也提到，類似地球這樣的岩石行星仍可能存在，只是科學家還無法看見它。

馬修絲表示，儘管現階段科學家們只能收集到幾張關於Eps Ind Ab的圖像，但這仍為未來的天文研究提供令人興奮的進展。馬修絲說，「它距離我們很近，未來的探測器很容易就能接近」，屆時人們就能夠真正研究清楚它的大氣。

▼韋伯太空望遠鏡發現距離地球12光年的超級木星。（圖／取自Max Planck Institute for Astronomy）

