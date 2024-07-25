美濃「黃蝶翠谷」驚傳30名小學生受困！警消緊急前往救援中

▲美濃天后宮前明顯可見溪水暴漲。（翻攝農民代言人_朱信強市議員臉書）

圖文／鏡週刊

颱風「凱米」帶來驚人風雨，南台灣淹水災情慘重，位於高雄美濃的景點「黃蝶翠谷」，今（25）日驚傳有30名小學生受困當地，目前正由警消人員前往救援中。

高雄多處傳淹水災情，其中美濃旗山溪溪水暴漲，美濃湖也滿水位溢出，大水一度淹至市區的路面，中正路從美濃農會至菜市場汪洋一片，陸續發生多起民眾受困待援案件。市長陳其邁上午緊急前往美濃勘查災情，釐清撤離情況，呼籲民眾提高警覺。

▲豪雨狂炸，美濃湖滿水位溢出。（翻攝邱議瑩臉書）

不過今日傳出位於美濃廣林里的景點「黃蝶翠谷」正好有人在辦營隊，30名小學生因此受困當地，家長心急如焚。高雄市議員朱信強表示，警義消人員已前往救援他們。

▲高雄黃蝶翠谷30名小學生受困，警義消前往救援。（翻攝農民代言人_朱信強市議員臉書）

而據《自由時報》報導，高市府表示30人安全無虞，也沒有缺乏物資，已由消防局聯絡中。



更多鏡週刊報導

【有片】二仁溪暴漲！台南關廟民宅水淹1.8公尺「家具漂呀漂」 住戶：進屋就滅頂

【有片】嘉義八掌溪溢堤！抽水趕不上倒灌速度 鄉長急喊：別靠近

高雄左營大淹水成一片汪洋 水灌大樓地下室「民眾肉身阻擋」畫面曝