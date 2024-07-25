　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦女副主任吳璽首次亮相　未來切實促進深化兩岸融合發展

▲▼ 大陸國台辦副主任吳璽 、陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任吳璽首次在兩岸媒體活動亮相 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／寧夏報導

大陸國台辦首位女副主任吳璽今（25）日首次公開亮相，出席舉行多年的第22屆海峽兩岸記者媒體聯合採訪啟動儀式。吳璽致辭時指出，二十屆中共三中全會剛結束，未來會切實把會議的精神轉化為推進對台工作，促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

邁入第22年的海峽兩岸記者媒體聯合採訪今年主題走入寧夏「採訪星星故鄉」，兩岸媒體共40多人參與。下午啟動儀式由大陸國台辦新聞局長、新聞發言人陳斌華擔任主持，國台辦副主任吳璽，中國記協黨組成員、書記處書記田玉紅，寧夏回族自治區黨委常委、統戰部部長馬漢成依序致辭。

▲▼ 大陸國台辦副主任吳璽 、陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦新聞局長陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華開場時強調，國台辦副主任吳璽是「首次」出席兩岸媒體相關活動。外交官出身的吳璽一身優雅藍色套裝出席，致辭時指出自己是第一次來到寧夏，也是「首來族」，但對於寧夏這的地方並不陌生。

吳璽說到，中共第二十屆中央委員會第三次全體會議剛召開完畢，未來會切實把會議的精神轉化為推進對台工作力，完善對台工作機制，促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

▲▼ 大陸國台辦副主任吳璽 、陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任吳璽。（圖／記者任以芳攝）

話鋒一轉，吳璽也表示，兩岸同胞要合作要交流，想走近走親，想分享發展機遇，是很自然的事。「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，粗暴限制兩岸交流合作，刻意阻撓台灣民眾來大陸交流旅遊，嚴重損害台灣同胞的利益。」

最後，吳璽提到海峽兩岸記者聯合採訪活動已經舉行第22屆。今年走進寧夏，創新開發產業，文物保護與歷史傳承，走進共同富裕與鄉村振興，環境保護與生態文明，以及採訪當地發展的台灣產業。期待把所見所聞所傳播出去，講好寧夏故事，讓兩岸民眾瞭解更加真實更加立體的寧夏。

大陸國台辦人事今年4月更新，一正三副梯隊正式補齊，吳璽被任命為國務院台灣事務辦公室副主任，也是國台辦體制史上第一位女性副主任，主要分管兩岸事務，接任至今鮮少出現兩岸相關活動，今日是首次露面。

根據公開資料，吳璽，女，浙江寧波人，大學畢業於外交學院。自1990年進入大陸外交部工作，一開始在大陸外交部北美大洋洲司擔任科員、隨員，之後官運平步青雲，2022年接任大陸外交部領事司司長。

過去在外交部相關工作內容，她的「麥克風外交」讓人印象深刻。涉台事務上，去年擔任外交部領事司司長吳璽接受媒體訪問，針對海外急難救助，她曾表示，維護包括台灣同胞在內的海外同胞的安全與合法權益，是外交部和駐外使領館的一項重要職責。

ET快訊
台鐵路基掏空！　「軌道彎曲」受損嚴重
快訊／滿出來了！岡山典寶溪溢堤　至少10車滅頂
百萬YTR高雄家「水淹到汽車後照鏡」馬路變河道　崩潰：損失幾
快訊／土石流衝民宅活埋夫妻！　1死1傷
快訊／嘉義縣阿里山鄉明天停班停課
凱米龜速「估深夜解除本島陸警」　超大豪雨明狂轟中南部
高雄社區地下停車場淹慘！　電梯一開驚見水濂洞
快訊／啟用不到半年　埔里守城便橋沖毀
高雄特斯拉勇闖「凱米水世界」　駕駛急喊：不能停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

民眾吐槽一人帶3娃「不能買機票」　陸航司規定各不同

陸14歲少年課堂嗑「30片抗癲癇藥」進ICU　他坦言：吃了能放鬆

福建：凱米即將登陸　風雨指數「史上第二」防災壓力大！

國台辦女副主任吳璽首次亮相　未來切實促進深化兩岸融合發展

撒錢「幣少」涉詐被國際刑警通緝！曾自稱「香港區塊鏈第一人」

一年薪水10K！河南開缺「文物保護員」超搶手　官方：已經招滿

月球上有水資源？　中國科學家在月壤中首次發現「分子水」

陸股不振　陸專家建議：花3兆元「拉到4000點」

慎入！男提「鋰電池」搭電梯　2秒後瞬間爆炸...驚悚影片瘋傳

甘肅蘭州出現大範圍刺鼻味　當地正調查

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

民眾吐槽一人帶3娃「不能買機票」　陸航司規定各不同

陸14歲少年課堂嗑「30片抗癲癇藥」進ICU　他坦言：吃了能放鬆

福建：凱米即將登陸　風雨指數「史上第二」防災壓力大！

國台辦女副主任吳璽首次亮相　未來切實促進深化兩岸融合發展

撒錢「幣少」涉詐被國際刑警通緝！曾自稱「香港區塊鏈第一人」

一年薪水10K！河南開缺「文物保護員」超搶手　官方：已經招滿

月球上有水資源？　中國科學家在月壤中首次發現「分子水」

陸股不振　陸專家建議：花3兆元「拉到4000點」

慎入！男提「鋰電池」搭電梯　2秒後瞬間爆炸...驚悚影片瘋傳

甘肅蘭州出現大範圍刺鼻味　當地正調查

凱米太強！全台70.8萬戶曾停電　台電：拚今晚復電99％

快訊／凱米強襲！金門海空交通停擺　小三通持續停航至明11點前

高雄119條排水系統+25座滯洪池全滿　又逢大潮！災情慘重原因曝

電商女王瑪菲司進軍恐怖片演女主角　直播卻遇靈異事件超毛

人柴兩濕！飼主集體崩潰嘆「颱風天不要養柴犬」...網看原因笑翻

Joeman第一次在美國報警！出機場搭車「3狀況超不對勁」火大：很賭爛

「老闆突LINE一句話」他後悔沒去加班　全場吵翻：奴隸名單

漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

國軍每年2營級單位赴美跟多國受訓　王定宇驚訝：含有實戰經驗國

國軍作戰別再層層請示！去中心、ROE驗證　他：美軍化重要變革

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

大陸熱門新聞

立院決議解除禁團令　國台辦：台胞熱切期盼

慎入！男子提「鋰電池」搭電梯　2秒後瞬間爆炸

國台辦發言人「閩、客語」回擊民進黨去中化　

陸「跨欄女神」奧運確定要化妝！網酸：進不去選手村

颱風凱米將登陸！福建多地宣布休假

澳亞衛視破產！曾在兩岸四地設有分站

陸男大生9個月減肥40公斤 六字口訣「管住嘴邁開腿」成馬拉松跑友

凱米直撲福建　將攜巨量水氣襲大陸10餘省

9千包整夜！閒魚二手空調藏色情服務

陸女高中生被男老師騙開房！2次房費都她出

北京出現大暴雨！全市天色一秒變黑

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

少女Cosplay遭大媽推倒　嗆「叛國賊」

陸股不振　陸專家：花3兆元拉到4000點

更多熱門

相關新聞

首位國台辦女副主任正式任命！　

首位國台辦女副主任正式任命！　

大陸國台辦人事再次更新！大陸國務院最新任免國家工作人員名單，正式任命吳璽（女）為國務院台灣事務辦公室副主任，這也是國台辦體制史上第一位女性副主任，未來分管兩岸事務。

關鍵字：

吳璽

讀者迴響

熱門新聞

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／台鐵「小清水溪橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面