國台辦女副主任吳璽首次亮相　未來切實促進深化兩岸融合發展

▲大陸國台辦副主任吳璽首次在兩岸媒體活動亮相 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／寧夏報導

大陸國台辦首位女副主任吳璽今（25）日首次公開亮相，出席舉行多年的第22屆海峽兩岸記者媒體聯合採訪啟動儀式。吳璽致辭時指出，二十屆中共三中全會剛結束，未來會切實把會議的精神轉化為推進對台工作，促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

邁入第22年的海峽兩岸記者媒體聯合採訪今年主題走入寧夏「採訪星星故鄉」，兩岸媒體共40多人參與。下午啟動儀式由大陸國台辦新聞局長、新聞發言人陳斌華擔任主持，國台辦副主任吳璽，中國記協黨組成員、書記處書記田玉紅，寧夏回族自治區黨委常委、統戰部部長馬漢成依序致辭。

▲ 大陸國台辦新聞局長陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華開場時強調，國台辦副主任吳璽是「首次」出席兩岸媒體相關活動。外交官出身的吳璽一身優雅藍色套裝出席，致辭時指出自己是第一次來到寧夏，也是「首來族」，但對於寧夏這的地方並不陌生。

吳璽說到，中共第二十屆中央委員會第三次全體會議剛召開完畢，未來會切實把會議的精神轉化為推進對台工作力，完善對台工作機制，促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

▲大陸國台辦副主任吳璽。（圖／記者任以芳攝）

話鋒一轉，吳璽也表示，兩岸同胞要合作要交流，想走近走親，想分享發展機遇，是很自然的事。「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，粗暴限制兩岸交流合作，刻意阻撓台灣民眾來大陸交流旅遊，嚴重損害台灣同胞的利益。」

最後，吳璽提到海峽兩岸記者聯合採訪活動已經舉行第22屆。今年走進寧夏，創新開發產業，文物保護與歷史傳承，走進共同富裕與鄉村振興，環境保護與生態文明，以及採訪當地發展的台灣產業。期待把所見所聞所傳播出去，講好寧夏故事，讓兩岸民眾瞭解更加真實更加立體的寧夏。

大陸國台辦人事今年4月更新，一正三副梯隊正式補齊，吳璽被任命為國務院台灣事務辦公室副主任，也是國台辦體制史上第一位女性副主任，主要分管兩岸事務，接任至今鮮少出現兩岸相關活動，今日是首次露面。

根據公開資料，吳璽，女，浙江寧波人，大學畢業於外交學院。自1990年進入大陸外交部工作，一開始在大陸外交部北美大洋洲司擔任科員、隨員，之後官運平步青雲，2022年接任大陸外交部領事司司長。

過去在外交部相關工作內容，她的「麥克風外交」讓人印象深刻。涉台事務上，去年擔任外交部領事司司長吳璽接受媒體訪問，針對海外急難救助，她曾表示，維護包括台灣同胞在內的海外同胞的安全與合法權益，是外交部和駐外使領館的一項重要職責。