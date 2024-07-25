凱米龜速「估深夜解除本島陸警」　超大豪雨明狂轟中南部

▲凱米颱風移動速度放慢，暴風圈仍籠罩台灣大部分地區。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風暴風圈仍籠罩台灣，中央氣象署預估今（25日）深夜到明日凌晨解除本島陸上警報，明上午全台包含金門、馬祖脫離暴風圈，因颱風外圍環流及西南風旺盛水氣，中南部降雨劇烈，明天可能有機會發生超大豪雨，金馬風雨也會逐步增強。

氣象署觀測，凱米下午2時中心位在馬祖南方約120公里之處，以每小時16公里速度，向北北西轉西北進行，近中心最大風速每秒33公尺、瞬間最大陣風每秒43公尺。七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑70公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員劉宇其表示，凱米逐漸遠離台灣，但各地降雨持續，嘉義以南可能有超大豪雨，台中以南山區有超大豪雨，雨勢持續到晚上，預計今天入夜登陸中國福建，因此這段時間對金門、馬祖影響最大。

▲凱米颱風移動路徑。（圖／氣象署提供）

他指出，颱風南側伴隨旺盛對流雲系，加上著西南風水氣移到陸地，強對流進入高屏帶來短延時強降雨，目前對流發展稍微往北移到台南，因此台南及高雄山區出現時雨量超過80毫米，隨著颱風逐漸北上，短延時強降雨往中部擴展。

降雨部分，劉宇其說，西半部降雨明顯，尤其中南部降雨劇烈，嘉義以南及台中、南投及雲林山區有超大豪雨，鄰近地區也有豪雨或大雨，入夜逐漸趨緩，但西南風相當旺盛，中南部山區雨勢明顯，仍有大雨或豪雨在中南部發生。

劉宇其表示，過去這段時間凱米進入台灣海峽，路徑出現擺盪打轉現象，因為導引氣流減弱，移動速度放慢，因此也對中南部整體影響時間拉長。颱風附近是滿大低壓帶，環境不穩定，南部、中部地區有比較明顯雷雨或強的對流系統發展，帶來短延時強降雨。

至於明天哪些縣市放颱風假，他說，雨趨到晚間會逐漸緩和，中南部山區、金門及馬祖雨勢仍明顯，明天白天中南部還是有局部性大雨或豪雨，但要達到停班課標準，仍要進一步觀察，有不確定性因素存在。