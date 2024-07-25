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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國防部通令三軍「停止漢光40演習」　全面轉換救災任務

▲▼國防部大門。（圖／記者張一中攝）

▲國防部。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

凱米颱風侵襲之下，全台各地25日陸續開始出現災情。對此，原本從22日開始，預計執行5天4夜的「漢光40號」演習，國防部稍早宣布，已通令三軍部隊，於中午1200時結束漢光40號演習實兵演練。各級部隊立即轉換任務，協助地方政府遂行災害防救工作，以發揮政府整體災防能量，確保民眾生命財產安全。

根據截至中午的氣象資料顯示，凱米颱風過去3小時強度減弱，目前中心位於馬祖南方，向西北移動，暴風圈仍籠罩高雄以北、東半部及澎湖、馬祖、金門，各地風雨持續，屏東亦須嚴加戒備；預計此颱風未來強度有持續減弱趨勢。

氣象署預報員劉宇其指出，目前颱風來到馬祖南方140公里海面上，颱風環流相當寬廣，南側旺盛雲系發展影響中南部，台灣各地風雨明顯，颱風逐步往中國福建沿岸接近，金馬風雨逐步增強。

降雨方面，他說，颱風為台灣帶來旺盛西南風氣流，水氣移到台灣上空，使得中南部雨勢明顯，近山區連續性大雨或豪雨，目前也觀測到颱風東西走向有對流發展，代表降雨旺盛，不斷強對流移入高屏陸地，因此時雨量超過100毫米。

劉宇其說，今天白天新竹以南降雨量非常大，中南部不排除發生超大豪雨，其他地方也局部性大雨出現，晚上降雨稍微趨緩，明天中南部仍有局部豪大雨發生。台灣仍在暴風圈影響之下，新竹以南留意劇烈風雨，中南部防範超大豪雨。

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