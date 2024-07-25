凱米登陸「北台灣風雨比預期小」　專家：核心環流被山脈嚴重破壞

▲颱風核心的環流受到山脈嚴重破壞，登陸後北台灣的風雨比預期小。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風今（25日）0時在宜蘭縣南澳登陸，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，颱風在昨晚上打轉的過程，核心的環流受到山脈嚴重破壞，登陸後北台灣的風雨有比預期小一些，但留意颱風是否會在台灣海峽上放慢、重整結構，這也會拖長南部的降雨。

凱米颱風今天凌晨登陸後，清晨由桃園新屋出海。「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，颱風在昨天晚上打轉的過程，核心的環流受到山脈嚴重破壞，登陸後北台灣的風雨有比預期小一些，外圍環流的風雨則相對更為顯著，預期颱風強度還會持續減弱。

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「天氣風險 WeatherRisk」指出，台灣多數地區目前都還籠罩在暴風圈內，各地風雨持續。隨著颱風持續向福建行進，台灣本島的陸上颱風警報預計在今天晚間解除。「今天關注重點都還是在南台灣，西南氣流+颱風環流+中央山脈，中南部這樣快速累積的雨勢，預估會持續到今日晚間。」

「天氣風險 WeatherRisk」提到，目前在台灣海峽南部上，持續有觀測到雷雨胞生成，並不斷的移入南台灣。中央氣象署預測南台灣山區累積雨量可達1500至1800毫米，南台灣平地也有600至900毫米，而今天是雨勢最大的一天。

氣象署預報員劉宇其說，凱米颱風在過山後的核心破壞比較大，但外圍仍有一定勢力，帶來對流雲系加上西南風旺盛水氣，中南部今天降雨還是會非常大，凱米也有結構重整趨勢，但研判持續增強的機率較低。