卓榮泰連線縣市長！關心花蓮震後颱風整備　提醒民眾凱米雨大風強

▲行政院長卓榮泰前往中央災害應變中心視導。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

面對中颱凱米逼近，行政院長卓榮泰23日上午前往中央災害應變中心視導，並與各縣市首長視訊連線，他特別關心花蓮在0403地震後，土石邊坡鬆動，面對強降雨的危險性。他表示，這次颱風來勢洶洶，雨勢可能相當大、範圍相當廣、風力也很強勁，中央跟地方都提高警覺，請大家在風雨還沒有來的時候，檢驗所有因應工作是否到位。

卓榮泰在抵達中央災害應變中心之後，先聽取本次颱風整備狀況，隨後也跟各縣市首長進行視訊連線，他特別關心花蓮在0403地震之後，土石邊坡鬆動，加上梅雨加強了危險性，特別要求就災害弱勢族群列為優先關注目標，脆弱路段跟軌道設施邊坡特別要注意，相關單位也必須落實雨量監測跟告警系統。

另外，由於這次颱風來襲剛好碰到大潮，內政部長劉世芳特別詢問基隆市長謝國樑準備狀況。謝國樑表示，基隆海邊地區的水情狀況，現在沿海跟港口有19警戒區劃設，比較容易淹水地方，靠近海跟港口地方，沿海地區也都實施勸導工作，會密切注意；而新北市長侯友宜報告時表示，這次是西北颱，會帶來豪大雨，剛好又是大潮時刻，北海岸要防止海水倒灌，低窪地區的淹水，機具都已經準備好，235條土石流區域都先準備好，今天沿海觀浪人潮，已經特別要求警消要去勸離。

▼行政院長卓榮泰與各縣市首長視訊連線。（圖／記者陶本和攝）



卓榮泰致詞時表示，這次颱風來勢洶洶，雨勢可能相當大，範圍相當廣，風力也很強勁，中央地方都提高警覺，風雨還沒有來的時候，就先檢驗所有因應工作是否到位，人員備足是否備援，還有時間可以做的，都要重複檢查一次。

卓榮泰說要求中央災害應變中心，要加強跟地方政府聯繫，提供最正確跟最有效的方式給地方政府。他說，現在有非常好的科技工具要善用，剛剛國家災害防救中心報告，落實雨量監控，落實部署搶救工具來完成救援工作。

在花蓮地區，卓榮泰表示，跟花蓮縣長徐榛蔚視訊後督導農業區域，儘早做到避災措施，災害弱勢族群，應該要列為優先關注目標，千萬不要大意，在經歷0403地震後，加上這幾波梅雨，增加了危險性，對脆弱路對跟軌道設施邊坡特別要注意，要保持警覺，落實雨量監控跟監測告警系統。

卓榮泰表示，鐵路、捷運跟隧道應該要加強檢視防水閘門跟抽水機功能，水、電、物資的供應要整備，考慮豪雨崩塌可能，泥沙濃度飆升，影響供水穩定，經濟部要強化用水韌性，供電也請台電要加強電網的檢驗，當有跳電或斷落時，在安全顧慮下，何時可以恢復供電要適時告訴民眾，也請內政部加強督導，盤點各災害族群，備足所有民生物資存量，確保對外通訊。