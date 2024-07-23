中颱凱米「強勢叩關宜花陸地」　風雨侵台時程一次看

▲凱米颱風侵台風雨時程。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）※點圖放大

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（23日）表示，凱米挾著廣大風場及中颱強度，可能要迎接近10年來，久違的全台搖滾颱，凱米預計將強勢叩關宜花一帶陸地，全台各地都有感。該粉專也分享明起未來4天凱米侵台的風雨時程，預計周四下半天颱風遠離後才會緩和。

中央氣象署預報員劉宇其說，今天到明天颱風逐漸往台灣東方海面接近，明天、周四預計颱風有機會穿過台灣北端陸地、進入台灣海峽，因此明天、周四將是颱風影響台灣天氣最大的時間。目前路徑有往南更往台灣陸地的情形，所以台灣陸地的風雨影響將更大。

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氣象署已於11:30發布陸上警報，新北、宜蘭、花蓮、台東為首波警戒縣市。另外，巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預計周三午後至周四整日，凱米對台影響最劇烈，中心可能在周三晚上至周四凌晨登陸，登陸當下颱風受地形干擾，路徑可能有不規則或打轉的可能性，出現短暫不規則的走勢，要等周五颱風才會遠離台灣影響緩和。

強度方面，凱米周遭環境尚佳，加上高海溫、高海水熱焓量的優勢，預期保底中颱前段班，且以最巔峰姿態侵台，穿越台灣後，強度才會逐步減弱。

至於凱米影響台灣範圍，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，凱米屬於中大型颱風，風場範圍寬廣，這次將是全台各地有感。整體來說，影響可以切分成兩段，前半段是颱風本身核心掃過，北部宜蘭影響最大，後半段則是引進強勁西南風，中南部要特別留意。

「北部、宜蘭、北花蓮久違的擔任風雨最前線，影響當然最大。周三午後，颱風環流不斷掃入，愈晚風雨愈強，周三晚至周四早影響達到最高峰，颱風登陸且核心掃過的機率很高，北、基、桃、宜、北花，要注意強烈風雨。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，特別是可能成為登陸點的宜蘭、北花蓮，要嚴防眼牆週遭的狂風暴雨，預期周四下半天，颱風核心遠離後，北部風雨才會稍緩和。

另外，周四颱風中心過山，轉成迎風面之後，西南風大幅增強，風雨狀況更為加大，特別是中南部山區，目前預報的雨量非常可觀，強勁西南風可能持續到周末，中南部防範大雨2、3天。



「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南花蓮、台東容易有風雨的時刻，集中在明天深夜至周三。由於颱風中心從宜蘭至北花蓮接近，南花蓮、台東在登陸當下成為背風面，氣流過山沉降下，台東要留意可能的焚風。金門、馬祖影響會落在颱風登陸中國的周四下半天以後，尤其是馬祖，可能被颱風核心掃過，當心眼牆周遭的狂風暴雨。