　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone「1異常」無法修復　災民傻眼：常遇到很煩

▲▼Apple,蘋果,iPhone。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果系列產品以優異的生態系統以及良好的穩定性，在全球擁有大批粉絲愛戴。不過，近日有網友發現，一個在iPhone上的bug已經出現很久但一直沒有被更新修復，認為一支要價4、5萬元的手機連簡單的問題都無法修復感到不解，引起一陣熱議。

網友在PTT iOS板以「音量是很困難的技術嗎？更新都修不好」為題發文指出，大概從iOS 16開始就出現了手機音量控制異常的問題，儘管將手機系統音量調至靜音後，過段時間仍會回復到關閉至靜音前的音量，有時候甚至會更高，在公共場合上都要多次檢查而感到相當困擾。

原PO接著指出，「一支4-5萬元的手機連音量控制都做不好嗎…？有從業人員知道這種技術多難嗎？」

對此，有遇到相同問題的用戶反應，「真的很困擾」、「我去年有在板上問，然後現在依然沒解決= =」、「超煩 到底有什麼毛病修不好這個」、「比較有趣的是感覺是同樣結構的亮度就完全沒有回彈的問題」、「ios16時沒遇過，一升到17就有這問題」、「聲援原PO一下，我 14ProMax，也常常遇到音量回彈」、「關個聲音真的關半天，超煩人」。
 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
超商驚見「老鼠」穿梭貨架！北市衛生局稽查抓「4項衛生缺失」
蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼
叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架
快訊／高雄女騎士「輾進右前輪」當場慘死
中颱凱米來了！明起「全台景點休園、活動暫停」一次看
「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone「1異常」無法修復　災民傻眼：常遇到很煩

外媒爆iPhone SE 4 、16外型「難分辨」　售價曝光搶低價市場　

Google開鍘！「4大類App」8月底全下架　不符合標準者直接封殺

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

iPhone「1異常」無法修復　災民傻眼：常遇到很煩

外媒爆iPhone SE 4 、16外型「難分辨」　售價曝光搶低價市場　

Google開鍘！「4大類App」8月底全下架　不符合標準者直接封殺

LV大戶摩納哥王妃訂新衣　白色露肩禮服美翻

吳淡如搭機遇微軟大當機！　旅程損失五位數：只能流浪義大利了

北車驚見大片鮮血　女子上廁所跌倒「腫脹破裂」一路染紅地板

夏季中暑「應變4要訣」：雙腳抬高增加腦部血液灌流

女不抽菸「慘罹肺癌」！醫曝主因　煮菜習慣錯了：她以為健康

大佬不同調？柯林頓夫婦力挺賀錦麗「歐巴馬靜悄悄」　最大硬傷曝

亞馬遜Prime Day第三方賣家售出商品逾2億件　阿聯站助台灣賣家

漫博開幕強碰凱米颱風！官方宣布停辦標準：依台北市府決策

許富凱專輯改編成音樂劇！　女主角是「金鐘最佳女配」卡司曝光

閃美國出口管制　輝達再打造「中國專用AI晶片B20」

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

3C家電熱門新聞

外媒爆iPhone SE 4 外殼

Google開鍘！「4大類App」8月底全下架

iPhone「1異常」無法修復　災民傻眼：常遇到很煩

iPhone 15系列回收價公開

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

LINE發通知！8月停用舊電腦版

2024第二季手機跌價Top5出爐

FB上互搜就變...「建議好友」？

iPhone「電量狂掉」可能被駭！6處快檢查

LINE必備「9種功能」一次看

老牌AC插頭行動電源也爆炸

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

更多熱門

相關新聞

陸男全身偷藏「50台iPhone」入境

陸男全身偷藏「50台iPhone」入境

廣東珠海青茂口岸海關近日查獲一起旅客綁藏50台蘋果牌舊手機、32張舊電話卡入境案。該名男子在自身的腹部、臀部、腿部用塑膠膜綑綁走私物品，因走路姿勢異常，引起海關注意而遭攔截檢查。

12歲女為了iPhone悶死8歲表妹　還清屍滅證

12歲女為了iPhone悶死8歲表妹　還清屍滅證

男化身「蘋果樹」！綁50台iPhone闖關失敗

男化身「蘋果樹」！綁50台iPhone闖關失敗

NCC剩3委員iPhone 16恐難產　王鴻薇：卓榮泰根本不在乎

NCC剩3委員iPhone 16恐難產　王鴻薇：卓榮泰根本不在乎

iPhone「電量狂掉」可能被駭！6處快檢查

iPhone「電量狂掉」可能被駭！6處快檢查

關鍵字：

蘋果手機音量問題bugiPhone用戶困擾

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

今年鬼月最衰3星座公開！

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

快訊／板橋篤行路大火！現場慘況曝光

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面