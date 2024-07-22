iPhone「1異常」無法修復　災民傻眼：常遇到很煩

▲iPhone示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果系列產品以優異的生態系統以及良好的穩定性，在全球擁有大批粉絲愛戴。不過，近日有網友發現，一個在iPhone上的bug已經出現很久但一直沒有被更新修復，認為一支要價4、5萬元的手機連簡單的問題都無法修復感到不解，引起一陣熱議。

網友在PTT iOS板以「音量是很困難的技術嗎？更新都修不好」為題發文指出，大概從iOS 16開始就出現了手機音量控制異常的問題，儘管將手機系統音量調至靜音後，過段時間仍會回復到關閉至靜音前的音量，有時候甚至會更高，在公共場合上都要多次檢查而感到相當困擾。

原PO接著指出，「一支4-5萬元的手機連音量控制都做不好嗎…？有從業人員知道這種技術多難嗎？」

對此，有遇到相同問題的用戶反應，「真的很困擾」、「我去年有在板上問，然後現在依然沒解決= =」、「超煩 到底有什麼毛病修不好這個」、「比較有趣的是感覺是同樣結構的亮度就完全沒有回彈的問題」、「ios16時沒遇過，一升到17就有這問題」、「聲援原PO一下，我 14ProMax，也常常遇到音量回彈」、「關個聲音真的關半天，超煩人」。

