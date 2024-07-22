竟有鐵蛋蛋撻！肯德基開賣「2大應援神器」　派對盒爽吃6大美食

▲肯德基開賣2大應援神器。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著國際運動賽事即將到來，人氣速食品牌「肯德基」打造超狂應援神器，不僅有集結6款人氣美食的「雞情派對應援盒」，隨盒還送賽事必備加油棒 ，就是要讓球迷一盒在手，美食、應援都擁有；加碼推「金牌蛋撻驚喜盒」，整盒原味蛋撻裡只有一顆包著整顆金黃鐵蛋，7月26日起於APP搶先開放預購，數量有限、售完為止。

▲「雞情派對應援盒」網羅6款人氣美食搭配6款沾醬。

肯德基推出2大應援神器，其中「雞情派對應援盒」內含咔拉脆雞、熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈、上校雞塊、香酥脆薯及雙色轉轉QQ球等6大人氣美食，還附贈6款沾醬，有薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、糖醋醬、綠女神醬及番茄咖哩醬，開放搭配不同食物沾著吃，隨盒還送賽事必備可愛加油棒，售價999元，全台限量1萬組。

還有超狂「金牌蛋撻驚喜盒」，一盒6入的原味蛋撻中藏有1顆「金牌蛋撻」，內餡裡塞了整顆獨特滷製的紮實鐵蛋，有著破蛋得金美意，搭配香甜奶蛋餡，鹹甜口感更加分，單點每盒240元、套桶餐加點價220元，數量有限、售完為止；以上2款餐點於7月26日起在PK APP開放預購，7月30日起全門市開賣。

▲麥當勞宣布開賣「珍珠奶茶冰炫風」。

另外，麥當勞也宣布推出全新夢幻逸品「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶作為主調，搭配阿薩姆紅茶，再拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上Q彈茶香珍珠及香酥卡滋脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，7月24日起至9月3日限時42天開賣或售完為止。