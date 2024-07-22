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大陸 大陸焦點 特派現場

加13萬才有車！BMW退出價格戰　陸經銷商毀約拒交車

▲▼華晨寶馬瀋陽大東工廠。（圖／CFP）

▲大陸多地BMW 4S店坐地起價拒交車。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多地近日爆出，有車主買寶馬（台稱：BMW）後，遭到4S店拒絕交車的情況。多名車主投訴，在交了定金後，疑因汽車漲價，拿車時遭4S店「坐地起價」，要求多付3萬（人民幣，約新台幣13萬元），否則以不同理由拒絕交車。對此，寶馬中國回應，經初步調查，涉及的案例均是個案，且每一個案例具體情況不盡相同。

據《紅星新聞》報導，針對近期熱議的多地寶馬4S店（編按：集汽車銷售、維修、配件和資訊服務為一體的門市）拒不交車事件，寶馬中國回應表示，「我們在積極與相關經銷商溝通，敦促寶馬授權經銷商遵守《汽車銷售管理辦法》及相關法律法規和合同約定，維護消費者權益，保障消費者獲得滿意的服務體驗。」

大陸汽車市場今年上半年開始陷入嚴重價格戰競爭，甚至德系豪華品牌代表的 BMW、賓士與奧迪都紛紛祭出大幅度降價期望拉抬銷售量。但上半年銷售狀況不僅較去年同期衰退，更因價格戰導致利潤大減，面對這一局面，BMW率先宣布退出價格戰，表示將在下半年專注於業務質量，支持經銷商穩紮穩打。

日前有消息稱，寶馬退出中國價格戰後，大陸多地4S店出現拒不交車的情況。車型主要集中在i3、ix3、3系車型，多數消費者是在5月底6月定的車，7月提車時遭遇交付延期，或是被要求臨時加價3萬元（人民幣，下同）。涉及到的幾款正是前期降價力度最大的車型之一，優惠後裸車價低至十幾萬元。

寶馬退出價格戰後，全系產品漲價3萬元至5萬元不等。華晨寶馬CEO戴鶴軒表示，「價格是由經銷商作為獨立的經營主體去確定的，寶馬會與上下游的夥伴都保持密集的討論，看看可持續的商業模式應該如何進行，以確保各方合作夥伴都能賺到足夠的錢，能夠活到未來。」

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