院內醫師成偷拍狼！受害者怒控包庇：還送去受訓　東基回應了

▲劉男本被視為原鄉青年榜樣，如今卻可能因偷拍行為葬送大好前程。（翻攝國立教育廣播電台官網）

圖文／鏡週刊

台東基督教醫院一般外科醫師劉顥晢，遭控經常用手機偷拍女同事的裙底風光，就連病患家屬也不放過，時間長達3年，後來包括賣場、銀行、捷運都有他的狼蹤。更離譜的是，院方上個月接獲檢舉，疑似只要求他刪除檔案，就在本月初將他送往新北淡水馬偕醫院乳房外科受訓。

本刊調查，涉嫌偷拍的劉顥晢出身花蓮壽豐阿美族部落醫生世家，從叔公開始到劉這代，家族共出了11位醫師，劉顥晢畢業於慈濟大學醫學系，曾擔任花蓮慈濟、台北馬偕、台東馬偕外科醫師，專長為腹部外傷、腹腔鏡手術、乳房腫瘤、皮膚及皮下腫瘤切除、創傷手術、人工血管手術等。

過去他接受電台訪問時曾說，因父親是醫師，他從小耳濡目染，國中便立志從醫，熬過住院醫師艱苦的訓練後，才發現要親自擬定病患治療計畫的主治醫師責任更為重大，所幸有家人的陪伴扶持，讓他能用心幫助更多病患，此外，為了推廣阿美族文化，他還自製Podcast節目，邀父親介紹故鄉歷史，被族人視為原鄉青年榜樣，沒想到如今卻爆出偷拍醜聞。

A先生及B小姐感慨地說：「劉顥晢不是什麼壞人，醫師的養成也很不容易，但他個人的癖好侵犯別人隱私，就該得到教訓，東基選擇包庇、縱放，不僅對受害同仁不公平，劉也可能因此有恃無恐，讓更多無辜女子受害，我們才決定找媒體幫忙，把真相公諸於世！」

▲劉男會藉著在診間或護理站工作聊天的機會，偷拍現場露出腿部的女性，甚至包含病患與家屬。（讀者提供，已變色處理）

針對相關指控，東基表示，6月下旬接獲投訴後，院內的「人事評議暨性騷擾申訴委員會」委員即主動展開調查並知會受害者，除將劉醫師停職調查外，因本人對相關行為也坦承不諱，院方已於7月起終止合約、令其離職；至於到馬偕受訓一事，則是劉醫師自行申請，與院方無涉，且應是直腸外科而非乳房外科，馬偕則證實劉於本月初到院，但非正式員工，只是單純受訓不看診。

A先生痛批：「這根本是場面話，大家都知道東基醫師的去留，根本不是院長一個人就能決定，直到現在，科室主管都還一一約談員工，要求大家封口，不能讓醜聞傳出去，理由是怕影響醫院的聲譽。」後來雖傳出高層私下開會，要替受害者要求賠償或代為提告，但至今卻沒有任何動作。

對此，東基目前已預計在22日當天，與受害同仁確認提告或和解意願，並協助委請律師處理後續事宜，可能因資訊及時間上的落差，造成投訴人誤解，此事件對在偏鄉服務一甲子的東基來說是蠻大傷害，因此深感遺憾與痛心，但仍會積極保護受害同仁，亦將持續強化相關規範，確保所有員工及病人的權益。

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