田山盛國又來了！重回司法院潑漆現場　還建議保全怎麼清手印

▲田山盛國今天回到按上多個手印的現場。（圖／民眾提供）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導



憲法法庭19日才宣告同意凍結國會改革法案，怎料憲法法庭牌銜20日就遭45歲「抗議魔人」田山盛國持裝黑漆的寶特瓶潑灑，還在周圍按上多個手印，犯案後他也主動至派出所投案，稱因為心情不好所以才做出潑灑顏料的行為。今（21）日他回到案發現場，看到牌銜已大致清除，還對保全說用更強力的清潔劑効果更好。

田山盛國自己供稱，因為心情不好，20日經過司法院司法大樓，才會一時氣憤朝牌銜潑灑黑色顏料表達不滿，事後主動到北市中正一分局介壽派出所投案。警方不排除是因為田山盛國近期有多件司法案件正在審理，可能因此情緒受到影響，訊後將依刑法毀損罪及廢棄物清理法函送地檢署偵辦。

▲田山盛國還跟保全建議用強力的清潔劑。（圖／民眾提供）

今天田山盛國不明原因重回案發現場，駐警和保全看到他出現，立刻上前了解狀況，田山盛國看到牌銜已大致清除，於是建議駐警和保全，用更強力的清潔劑効果更好，隨後司法院人員通知轄區派出所協助戒備，勸導田山盛國離開。

涉案的田山盛國經常做出驚人之舉，曾經因為中天案揚言要打爆NCC委員的頭，甚至跑到北檢頂樓懸掛「民進黨黨旗」，更闖進媒體人周玉蔻辦公室咬傷周的員工。