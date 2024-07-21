　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「換拜」2黨共識都是她！　川普遇刺前已擬好打擊策略

▲▼美國民主黨籍準總統候選人拜登（Joe Biden）宣布，副手人選為加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲副總統賀錦麗被視為最可能接替拜登的人選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》20日報導，美國大選「換拜」聲浪延燒，副總統賀錦麗（Kamala Harris）被民主、共和2黨認為是「最有可能的接班人選」，而川普陣營更早在13日暗殺未遂案之前，就擬定好針對她的打擊選戰策略。

《紐約時報》引述2名知情人士說法報導，川普競選團隊已經完成針對賀錦麗的研究報告，並且正在準備對上賀錦麗的選戰策略，包括播送反對標語、攻擊性廣告、針對賀錦麗的政策弱點進行民調測試等。

川普陣營認為，如果拜登真的退選，賀錦麗將是最有可能的替代人選，因為民主黨人不想要孤立擁有非裔血統的副總統，以免流失非裔選民。一些幕僚也認為，賀錦麗身為前檢察官，有能力犀利攻擊川普的官司，也比拜登更擅長傳達某些議題的資訊，尤其是2022年期中選舉時，成功激起民主黨熱情的墮胎議題。

▲▼拜登,賀錦麗。（圖／翻攝自Facebook／Brad Schneider）

▲拜登與賀錦麗目前都堅持拜登繼續參選的立場。（圖／翻攝自Facebook／Brad Schneider）

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）最新民調顯示，大多數民主黨人也認為，賀錦麗將是一個優秀的候選人。此外，也有越來越多民主黨人、金主及選民開始考慮她接棒參選的可能性。

不過，儘管拜登正在德拉瓦州的濱海官邸治療新冠肺炎，目前依然堅持參選到底。賀錦麗本人也多次表明，總統將會繼續參選。

 
ET快訊
高雄男搬家3500萬賣房！　全大樓住戶掛紅條慶祝
巴比侖颱風生成「沒有藤原效應」　侵台機率曝
林襄大巨蛋激喊「臭馬傑森」　馬傑森回應了
獨／士官休假探親　騎車撞違停貨車不治！妻小生活陷困境
快訊／PTT發聲明認了！　補教男疑現任站長
林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」　本人親回
快訊／旅客對空姐說「帶手榴彈」被帶走！　虎航延誤2小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「換拜」2黨共識都是她！　川普遇刺前已擬好打擊策略

特勤局認了！多次拒絕川普增加維安要求　原因曝光

屎攻不可忍！南韓決定邊境「擴音機全開」　照三餐播音樂吵死北韓人

美國核武庫存「罕見解密」　截至去年9月擁3748枚核彈頭

修電線桿觸電！工人「全身冒煙」高掛半空　身體、衣服全燒焦

日AV黑幕！少女被誘進小房間「逼拍暴力性侵片」　男男包圍逃不掉

川普炫耀好交情　曾邀金正恩一起「看棒球比賽」：放輕鬆一點

以色列把葉門港巿「轟成火海」3死87傷　青年運動誓言反擊

槍手手機解密！除了川普「也搜尋拜登資料」　下載保存2人照片

要向台灣收保護費？　共和黨議員：川普執政時期「對台軍售最多」

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

I人恐懼XD金智媛來台「嚇到摀嘴」　1.2樓都是人「踮腳揮手」沿路送愛心

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

秦良丰最近復健畫面曝　慈父憂兒擲筊竟得「下下籤」

村長騎公務車巡視水門　遭民眾攔車嗆：吃酒喔？

「換拜」2黨共識都是她！　川普遇刺前已擬好打擊策略

特勤局認了！多次拒絕川普增加維安要求　原因曝光

屎攻不可忍！南韓決定邊境「擴音機全開」　照三餐播音樂吵死北韓人

美國核武庫存「罕見解密」　截至去年9月擁3748枚核彈頭

修電線桿觸電！工人「全身冒煙」高掛半空　身體、衣服全燒焦

日AV黑幕！少女被誘進小房間「逼拍暴力性侵片」　男男包圍逃不掉

川普炫耀好交情　曾邀金正恩一起「看棒球比賽」：放輕鬆一點

以色列把葉門港巿「轟成火海」3死87傷　青年運動誓言反擊

槍手手機解密！除了川普「也搜尋拜登資料」　下載保存2人照片

要向台灣收保護費？　共和黨議員：川普執政時期「對台軍售最多」

爭取連任中評會主委　賴瑞隆揭成績：落實黨紀才能給人民改革形象

台中男跟女友分手想不開　「警界肌肉猛男」出動及時救命

愛情vs麵包選啥？31歲台八女神「已買房」　網友答案一面倒！

派系消長很正常　英系議員：小英總統沒聊到全代會

高溫熱死魚！嘉義東石「水中屋」魚蝦翻肚暴斃　公所急派員清理

獨／鄰曝一週沒見人　警消破門搶救「意圖輕生女」結局翻轉　

巴比侖颱風生成「沒有藤原效應」　專家曝侵台機率

24歲大胃王暴斃！「極限吃播」前身材曝光　父母曾勸阻：別再吃了

缺席賴清德上任首次全代會　蔡英文：另有行程不克出席

「換拜」2黨共識都是她！　川普遇刺前已擬好打擊策略

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

Hello Kitty「是人」　粉絲震驚

16歲短跑天才突放慢速度！　扯遭3對手連續超車淘汰

少女被誘進小房間　逼拍暴力性侵片

3秒現世報！　17歲少年搶老人手機遭公車撞死

惡鄰偷電3年　害他們一家電費暴增17萬

釀「全球最慘IT災難」　Crowdstrike市值崩近3000億

日媒估：凱米下周升級「強颱」直撲沖繩

即／屎攻又來！　北韓再向南韓空飄穢物氣球

快遞員把25kg包裹丟院子！狗狗遭活活壓死

槍手手機解密　除川普「也搜拜登」

微軟：當機估影響全球850萬台裝置

孟加拉動盪至少133死　當局下令「格殺勿論」

CrowdStrike更新全球大當機　暴露風險

更多熱門

相關新聞

槍手手機解密　除川普「也搜拜登」

槍手手機解密　除川普「也搜拜登」

美國前總統川普13日遭暗殺未遂，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）的手機解密結果顯示，除了川普以外，他還曾經上網搜尋總統拜登的資訊，並且把2人的照片都下載保存，動機不明。

美聯社民調曝！拜登壓力大　6成民主黨人轉向賀錦麗

美聯社民調曝！拜登壓力大　6成民主黨人轉向賀錦麗

「右耳包紮」成川粉最新流行

「右耳包紮」成川粉最新流行

即／川普正式接受共和黨提名！

即／川普正式接受共和黨提名！

川普槍擊　他自戀3秒錯過歷史性一刻

川普槍擊　他自戀3秒錯過歷史性一刻

關鍵字：

2024年美國總統大選換拜賀錦麗接班

讀者迴響

熱門新聞

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

凱米「突猛發展」　 鄭明典：很少見

凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」 專家：周四風雨最明顯

女全身被扒光！男友逼拍裸照：讓妳紅

名店連倒　花蓮業者嘆：沒人敢來

今恐雙颱共舞！　凱米最新各國路徑出爐

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」

即／遊覽車國道擦撞護欄停中內線車道　駕駛送醫不治

林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

更多

最夯影音

更多

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面