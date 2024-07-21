「換拜」2黨共識都是她！　川普遇刺前已擬好打擊策略

▲副總統賀錦麗被視為最可能接替拜登的人選。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》20日報導，美國大選「換拜」聲浪延燒，副總統賀錦麗（Kamala Harris）被民主、共和2黨認為是「最有可能的接班人選」，而川普陣營更早在13日暗殺未遂案之前，就擬定好針對她的打擊選戰策略。

《紐約時報》引述2名知情人士說法報導，川普競選團隊已經完成針對賀錦麗的研究報告，並且正在準備對上賀錦麗的選戰策略，包括播送反對標語、攻擊性廣告、針對賀錦麗的政策弱點進行民調測試等。

川普陣營認為，如果拜登真的退選，賀錦麗將是最有可能的替代人選，因為民主黨人不想要孤立擁有非裔血統的副總統，以免流失非裔選民。一些幕僚也認為，賀錦麗身為前檢察官，有能力犀利攻擊川普的官司，也比拜登更擅長傳達某些議題的資訊，尤其是2022年期中選舉時，成功激起民主黨熱情的墮胎議題。

▲拜登與賀錦麗目前都堅持拜登繼續參選的立場。（圖／翻攝自Facebook／Brad Schneider）

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）最新民調顯示，大多數民主黨人也認為，賀錦麗將是一個優秀的候選人。此外，也有越來越多民主黨人、金主及選民開始考慮她接棒參選的可能性。

不過，儘管拜登正在德拉瓦州的濱海官邸治療新冠肺炎，目前依然堅持參選到底。賀錦麗本人也多次表明，總統將會繼續參選。