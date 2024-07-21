派系紛擾成焦點　賴清德全代會高喊：民進黨要團結、團結、再團結

▲民進黨主席賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席賴清德出席民進黨21日全代會，面對黨內派系近期紛擾成焦點，賴清德致詞時喊話，這次全代會將進行黨職改選，全黨同志要團結、團結、再團結；合作、合作、再合作，發揮關鍵的力量，帶領民主台灣繼續向前，絕對不能走回頭路，才不辜負人民對民進黨的再三託付。

民進黨內紛擾不斷，先是原屬正國會的立委陳亭妃自行登記參選中執委，不配合派系運作遭開除，又有海基會董事長鄭文燦涉貪污遭羈押禁見，而這回民進黨全代會權力改組，各派系間的消長都成觀察重點。

賴清德在致詞時則說，民進黨誕生於專制獨裁年代，秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，和人民站在一起，一方面突破戒嚴，打破黨禁、報禁，追求百分之百的言論自由；另外一方面推動國會全面改選，總統直選，帶動國家民主進步，社會多元發展。過程中，民進黨也由在野到執政，由執政再淪為在野，又再次執政，這次人民連續第三次將國家的重擔交給民進黨，就是期待他們能繼續帶領台灣，走對的路，深化民主憲政，全力鞏固和平繁榮。

賴清德強調，「民主台灣，團結向前」，是今年全代會的主題，大家雖然有不同背景，在不同的時候入黨，但無論背景如何、是什麼時候入黨，相信「民主」就是共同的信念。

賴清德說，這次全代會將進行黨職改選，代表民進黨正式進入新的階段。在台灣面對來自海內外更多更大的挑戰時，他期待黨新的團隊，能為新時代，承擔比以往更大的責任。

賴清德喊話，全黨同志要團結、團結、再團結；合作、合作、再合作，發揮關鍵的力量，帶領民主台灣繼續向前，絕對不要走回頭路，才不辜負人民對民進黨的再三託付。

