駕駛見孩童「衝出斑馬線」按喇叭！停讓被嗆：快滾啦

記者柯振中／綜合報導

台灣的交通安全時常被拿來討論，也常掀起兩派論戰。一名男子近日駕車行經台北市大安區，斑馬線上卻突然有許多小朋友衝出，嚇得他立即停讓、鳴按喇叭示意，卻因此遭嗆「快滾啦」，氣得他大罵「出了事情誰負責」。

這名男子在「爆料公社」上傳影片，當時他駕車行經大安區的安和路一段，行駛到某條斑馬線前方時，突然看到有一批孩童衝出，在斑馬線上快速奔跑，於是他立即停讓，並且鳴按喇叭示意。

不用，男子原先用意是提醒小心過馬路，卻遭嗆「叭什麼東西啦」、「快走啦」、「快滾啦」等話語，氣得他當場與對方開始理論，大罵「小孩子不可以這樣跑」「小孩子不是這樣帶的啦」。

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▲司機駕車一半，突然有群孩童衝出斑馬線。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



男子提到，之所以會按喇叭，並非要求孩童停下，而是因為這種行為相當危險，「我不知道哪一家的大人，有辦法接受小孩子這樣子衝過馬路，那他們家的小孩子應該死不完、真的死不完。」

男子也對此痛批，就算小孩子不懂，不應該這樣衝出來，但大人也應該要懂，且他也確實有做到停讓，只是孩子奔跑的地方是六線道，若他沒有鳴按喇叭、對向來車又沒看到孩子，一不小心就可能發生意外。

▲司機駕車一半，突然有群孩童衝出斑馬線。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



貼文曝光後掀起兩派論戰，不少網友對此力挺，「撞到就來不及啦」、「真的出車禍時，這些老師難辭其咎」、「司機沒錯，真的很危險」、「真的好危險欸，怎麼會是小孩在前面」、「不是應該帶隊一起過馬路嗎？怎麼是大人放小朋友自己跑過去？」

不過，也有人對此大罵，「你是在吵什麼，你本來就要停斑馬線，你是在哭」、「經過斑馬線本來就要慢下來，隨時準備停讓，是在靠X什麼」、「慢慢走也不行，用跑的也不行，好為難喔」、「看到斑馬線完全停止不是應該的嗎？」