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動保團體提案「終止海上賽鴿」公投　第1階段8254人連署達標

▲▼賽鴿。（圖／達志影像／美聯社）

▲動保團體指出，每年海上賽鴿導致無數鴿子枉死。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

動保團體今天前往中選會遞送終止殘忍海上賽鴿公投提案第1階段連署書，提案領銜人、台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心呼籲，重視動物生存福祉，「今天跨出這一步，一定要終結殘忍海上賽鴿。」

終止殘忍海上賽鴿提案第1階段連署自6月11日啟動，台灣鳥類救援協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣動物平權促進會等團體，今天在中選會所在的中央聯合辦公大樓前共同召開記者會，公布這項公投提案的主文是「您是否同意禁止海上（公海）賽鴿全國性公投票案」，第1階段連署書共計8254份，比法律規定1931份，多出6323份。

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吳羽心指出，每年海上賽鴿導致無數鴿子枉死，荒謬、殘忍的比賽制度已經明顯觸犯了動物保護法禁止虐待動物、棄養動物等規定，期盼政府機關採取更積極作為。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊表示，每一隻賽鴿，都是用性命在換取一次回家的機會，社會大眾不應該再視而不見，讓這種慘劇繼續發生。動物不是娛樂，更不是賭博賺錢工具，這次終止殘忍海上賽鴿公投提案，第1階段參與連署人數超出預期，就可顯示社會大眾對此相當關注。

▲▼動保團體提案公投終止殘忍海上賽鴿，第一階段8254份連署在19日送交中選會。（圖／翻攝自Facebook／台灣動物保護行政監督聯盟）

▲動保團體提案公投終止殘忍海上賽鴿，第一階段8254份連署在19日送交中選會。（圖／翻攝自Facebook／台灣動物保護行政監督聯盟）

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳指出，禁止海上（公海）賽鴿迫切需要全國民意公投形成禁絕的意志，才能有效加強管制、查緝力道。

何宗勳提到，終止殘忍海上賽鴿公投提案第1階段連署書共計8254份，因為時間很短及志工人力有限，今天先送5700份連署書至中選會，其他會再擇日補送。待中選會通過之後，第2階段的連署門檻是29.6萬份，根據經驗連署目標必須衝上40萬份才安全，這具有挑戰性，但動保團體相信有能力克服。

此外，對於外界稱海上賽鴿在公海舉辦所以無法執法，何宗勳回應，那就不要讓賽鴿出海就好，難道連最簡單的禁止都很困難。他呼籲，唯有公投才能禁絕海上賽鴿，遏止這殘暴、傷風敗俗的非法博弈。

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