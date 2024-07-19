230萬Allin台積電「他23萬蒸發」綠到哭！全場炸鍋：會笑出來

▲原PO股票一片綠，慘虧23萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前股價一度站上1080元的台積電（2330），引來不少股民跟風上車，就有網友把230萬存款全All in台積電，如今股價跌到千元以下，讓原PO臉臭爆，哀喊「股市賠23萬了怎麼辦？」引來PTT炸鍋討論，「我的買房頭期款，變成車子頭期款了」、「放一年以上，你會笑出來」。

一名網友在PTT跳腳發文，說他之前衝動把全部存款230萬投入股市，且只都買台積電，如今股價跌到1000元以下，讓原PO崩潰哀喊「現在已經跌10%了...23萬蒸發了！」

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原PO感到後悔直呼，「目前想到的方法只有放著，希望到我死前有機會解套，大家還有其他方法嗎？有沒有該怎麼辦的八卦？」

底下網友炸鍋熱議，「當成做功德」、「外資都跑光了你還不跑嗎」、「今天一天就賠30萬了！哭」、「快停損，川普會送你下地獄」、「我的買房頭期款，變成車子頭期款了」、「韭菜都上車了當然收割啊」、「我同事買房基金也進場，只能幫他QQ」。

但也有人繼續看好，「放著啊！不用怕」、「一張不賣奇蹟自來」、「只要不賣就不算賠」、「放一年以上，你會笑出來」、「大概半年解套，先忍忍」、「長線根本不太會賠」、「上看1450是在怕啥」、「除非你很缺這個錢，不然台積你放心啦」。