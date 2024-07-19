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社會 社會焦點 保障人權

曾經的資優生17歲離世　師長教官霸凌逼他走絕路

小宇資質優異，想法很多。（家屬提供）

▲小宇資質優異，想法很多。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市豐原高中學生小宇（化名）疑似遭師長、教官集體霸凌輕生案，在今年2月終於迎來霸凌成立的調查結果。這個指標性結果改變了師對生霸凌的定義：嚴重不當管教等同教師霸凌。

1年半內被記18支警告、4支小過、1支大過，小宇在校方眼中是個「問題學生」。他究竟有多壞？有問題的是學生，還是層層漏接的制度？親師生衝突又如何形成一個無法回頭的漩渦？

小宇的關卡終究沒有過去。

他生前在IG限時動態發布最後一則訊息：「目前是這樣，福勝亭面試蠻順利的，把資料弄一弄下個月應該可以順利入職，但我媽要把我趕出去了，她說我的人生毀了，然後順便把她的人生也毀了，沒救那種。我現在不知道要幹嘛，她叫我自己想辦法找地方住，但是我沒錢，幹，就算真的順利入職也不可能那麼快有錢，然後打到一半我爸打電話過來gank（突擊）我，叫我滾回XX（地名），所以我原本規劃好的都沒辦法做了，我要去死了，操你媽，再見。」

2023年2月18日清晨，父母發現小宇於房間自縊。

這天，我們來到安靜空曠的樹葬園區，石板小徑交界處，17歲的小宇長眠於此。小宇的父親打開一瓶罐裝汽泡酒、點起一支菸，播放小宇生前最愛的歌曲—美秀集團的〈捲菸〉。燃燒一支菸與播放這首歌的4分鐘內，父親與同學、好友們站著靜默悼念。同學的手機相簿中，小宇笑容燦爛，時而蹙眉搞怪，一頭捲髮、戴著耳環，喜歡粉紅色的美樂蒂，看得出是個在意外表的青春期少年。

父親（右2）與同學們在樹葬園區悼念小宇。

▲父親（右2）與同學們在樹葬園區悼念小宇。

追溯真相　調查改判霸凌

五十多歲的父親頭髮灰白，面容黝黑滄桑，夾雜國台語叨叨絮絮，語氣痛苦，「他的離去有太多因素摻雜在一起，但不可否認學校扮演很重要的角色，他很明顯在學校不開心，我這麼配合學校，為什麼小朋友關卡還是過不去？」

事發後，豐原高中試圖息事寧人，將學生自殺歸咎於個人及家庭因素。但小宇的朋友們在臉書粉專「靠北豐中」發聲，兩天之內出現三十多篇貼文，曝光他憤怒燒毀休學申請書的社群發文、在走廊與校安人員爭吵的影片等疑似被霸凌事證。

小宇父親在人本教育基金會陪同下召開記者會，控訴小宇生前遭學務主任張景翔、主任教官張喬富、校安人員等人集體霸凌，學校才召開校園事件會議（由3名外聘委員、2位校內委員組成，下稱校事會議）。去年4月校事會議調查報告出爐後，霸凌調查啟動；去年6月，霸凌調查小組（從人才庫延聘3名調查委員，背景分別為家長會代表、律師、警察大學老師）認定霸凌不成立，僅為輕至中度的不當管教。父親不滿結果，經過申復、重組續行調查小組（由2名律師、1名老師組成），今年2月改判霸凌成立，學務主任張景翔增加停聘1年、主任教官張喬富遭撤職。

小宇的父親（右2）在人本基金會中部辦公室主任曾芳苑（右4）、民代等陪同下控訴豐原高中對教師霸凌和學生自殺不作為。（人本基金會提供）

▲小宇的父親（右2）在人本基金會中部辦公室主任曾芳苑（右4）、民代等陪同下控訴豐原高中對教師霸凌和學生自殺不作為。

面對這份遲來的正義，父親說：「我沒有說他的離去是因為學校的關係，我一直要追的是他在學校受到不公平、針對性的對待。」兒子過世後，父親才從同學們口中知道兒子在學校遭到不合理對待，包括被針對性搜身、浮濫記過、言語辱罵、栽贓偷錢與集體審問。

針對搜身　不當管教羞辱

我們採訪小宇的同班同學Y，Y記得小宇被搜身的頻繁程度約1週1次，「學務主任知道他會抽菸，也會帶電子菸到學校，就想說搜看看，搜到就可以懲罰、記過。進校門搜他外套，放學又搜，很多這種事。有時候沒搜到，就說他在教室外逗留，把他帶到學務處，叫他寫自述表，一樣記警告。」Y明顯感受到只要跟小宇在一起就會被記過，「我覺得這是霸凌，因為只會針對他，例如抓的時候是一群人，如果沒有他，只會口頭警告，只要有他，一定會找理由記警告，他的懲罰總是比別人更重。」和小宇在一起的同學被迫成為旁觀者。不同班的E說：「例如一群人做不符合校規的事，師長焦點就放在他身上，其他人心裡會有點僥倖，代表他們知道老師是針對他。」

同學Y描述小宇個性活潑，在學校人緣非常好。

▲同學Y描述小宇個性活潑，在學校人緣非常好。

頻繁搜身、記過形成極不友善的校園環境。此外還有「無聲廣播」，每個班級有2台電視，下課時亮起白底黑字圖卡，寫著請某某某到教官室，彷彿全校都知曉這些人惡名昭彰。小宇1週會被廣播數次，有時1天內多次。

主任教官將小宇貼上「問題學生」的標籤。調查報告顯示，主任教官曾對3人以上分別說過：「不要跟小宇這樣的人在一起，那個就是痞子，是一個垃圾。」「小宇只是在學校可以這麼囂張，他在外面社會可能會被處理。」「離小宇遠一點，不要跟他太常混在一起。」Y就曾經歷，「我在路上走，經過主任教官，教官把我叫住，叫我不要跟小宇在一起，他說小宇在他那個年代什麼都不是。」調查訪談中，主任教官否認說過這些貶低話語，並稱自己是出於關心學生，才要他們遠離小宇。

學務主任對小宇的針對性搜身、主任教官的言語辱罵均成立教師霸凌。調查報告指出，「不當管教與霸凌未必可簡單二分，嚴重之不當管教也有可能成立霸凌，端視不當管教之頻率及有無造成學生身心傷害。」因師生間權力不對等，老師的不當管教，學生也不得不服從，「足以造成壓迫、畏懼、身心痛苦，若不當管教符合持續性之要件，對學生身心、學習上，造成侵害或不利影響，即成立教師霸凌。」

挑戰權威　視作問題學生

「問題學生」曾是一名資優生。小宇升小三時沒補習就考上資優鑑定，分數達PR97，意味是整體表現前3％，轉學到有資優班的國小，同時又考上該校音樂班。但小宇不愛寫考卷，學科成績最後一名，在樂團中只能吹奏巴里東（細管上低音號）。音樂班老師罵：「像豬一樣，怎麼考上資優鑑定的？」父母決定轉回沒有資優班的原國小，由學校安排個別資優課程。父親轉述老師對小宇的評價，「他們都說這個小朋友很有想法，如果用高壓規範，會壓縮他的發展。」

國中他考上私立名校，因不喜歡國文老師借體育課上學科，國文科會故意考零分。他因拔操場的草嘗味道，學校要求做ADHD（注意力不足過動症）鑑定，父親回憶，「醫生說這個小孩沒有問題，只是想法比較特殊。」他為了做實驗，帶專業美工刀片、火柴到學校，導師很生氣，在班上互丟剪刀。小宇找上校長申訴，想罷免導師，幸而學校包容。「校長沒有看得很嚴重，比較冷處理。導師後來說小宇不需要轉學，他願意接受這個挑戰。」小宇總是強悍反抗體制，有自己的想法，不服從權威。與小宇一起長大的好友C形容，「他看到不合理的地方會想要去弄，他能力很強，但很不穩定，學校會覺得這個人不受控。」

★《鏡週刊》關心您：再給自己一次機會/自殺諮詢專線：1925（24小時）/生命線：1995/張老師專線：1980

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