奧妙的知識增加了！奧運知識大挑戰　韓系保溫杯等你拿!

活動小組／綜合報導

2024巴黎奧運正式倒數，自7月26日至8月11日，在風情萬種的法國巴黎，這場全球盛事即將在塞納河畔熱烈開幕！無論你是運動迷、知識迷，或者只是喜愛觀賞精彩比賽的朋友們，都不能錯過這場異彩紛呈的奧運盛會。

在奧運開始前，和我們一起為奧運做暖身！ETtoday特別舉辦「奧運知識挑戰王」測驗活動，發掘你隱藏的奧運魂，增長見識並有機會獲得超讚好禮：韓系質感保溫杯，280ml便攜尺寸，讓你邊看運動賽事還能邊享用飲品！



▲快來測驗你對奧運了解多少，天天答題抽精美好禮喔（圖／活動小組）

【奧運知識挑戰王】測驗活動：

◉活動時間：即日起至2024/8/11 (日) 23:59

◉活動網址：https://msg.ettoday.net/rd.php?id=5400

◉活動方式：參加「奧運知識挑戰王」測驗活動回答問題，就有機會獲得 ETtoday 限定韓系保溫瓶喔！

◉獎品內容：韓系質感保溫瓶280ml (共30名)

◉得獎公布：2024/8/20 (二) 前公佈得獎名單，主辦單位會將獎品券匯到得獎者ETtoday APP

◉獎項兌換期間：2024/8/20(二)~2024/8/31 (六)

◉領獎方式：

※本獎項須親至台北車站東森廣場西廣場－東森購物自營門市（櫃位編號KB120）領取，兌換方式如下：

<步驟1> 點選ETtoday新聞雲APP→會員中心→我的兌換券

<步驟2> 請自行前往【台北車站東森廣場西廣場－東森購物自營門市（櫃位編號KB120）】由現場工作人員核銷後兌換。非工作人員指示請勿隨意操作，如因個人操作誤按驗證，視為已完成兌換，恕不再補發。

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▲活動小組於8/20抽出得獎者，會主動將獎品兌換券發送至得獎者的APP中，請於APP中右下角的會員中心>我的兌換券中查看(詳見上圖示)；得獎者請於8/20~31期間中，憑新聞雲APP的兌換券。至台北車站東森廣場之東森購物自營門市（櫃位編號KB120）出示兌換券，領取獎品（圖／活動小組）



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