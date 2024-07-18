印度火車出軌「多節車廂翻覆」　已釀4死25傷

記者楊庭蒝／綜合報導

印度北方省於週四（18日）發生一起嚴重的客運火車出軌事故，初步消息顯示至少有10節車廂翻覆，其中數節車廂嚴重受損。印度媒體報導指出，目前已有4人死亡，約25人受傷。事故發生在北方省東部城市貢達（Gonda）附近，當地時間下午2時37分左右，發生於距離北方省首府勒克瑙（Lucknow）約100公里處。

這列火車班次編號為15904，起始地為北部城市昌迪加爾（Chandigarh），終點為阿薩姆邦的狄布魯加爾（Dibrugarh）。事故發生後，現場乘客紛紛逃離車廂，許多人攜帶行李在車廂附近等待救援。現場畫面顯示，有的車廂傾斜，有的完全翻覆，乘客驚慌失措，有人試圖進入傾斜的車廂救人，有人使用手機聯繫外界，還有人取出白布準備處理傷者。

北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）已指示立即派遣救援人員趕赴現場處理。事故原因尚未明確，相關部門正展開調查。印度鐵路部也公布了幾支急難救助電話供民眾使用。

這起事故引發廣泛關注，而此次事故也提醒人們，印度鐵路系統的安全問題依然嚴峻。僅在去年，印度東部就發生了一起導致超過280人死亡的嚴重火車事故，是該國數十年來最慘重的事故之一。印度鐵路每日運送超過1200萬人，行駛於全國64,000公里的鐵路上。儘管政府致力於提升鐵路安全，每年仍有數百起事故發生，主要原因包括人為錯誤和過時的信號設備。